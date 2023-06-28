Екологи зробили прогноз, чи відновиться рівень води у Каховському водосховищі після теракту росіян

Європейське космічне агентство надало науковцям Українського гідрометеорологічного інституту спектрозональні знімки території Каховського водосховища.

Спеціальні світлини дозволяють виокремити площі, залиті водою, від суходолу, з високим ступенем точності. Маючи ці дані, дослідники помітили, що на місці Каховського водосховища є численні дрібні та більші водойми.

Усі джерела води, які залишилися на місці Каховського водосховища (фото: nas.gov.ua)

Менші не варто враховувати, оскільки вони ніяк не сполучені з іншими водоймами та руслом Дніпра, тому швидко пересохнуть.

Однак більші водойми, сполучені з основним руслом або з'єднані з протоками, тобто ці залишки водосховища є глибшими.

Якщо оцифрувати ці відносно великі водойми, а також ті з них, які мають сполучення з руслом річки, можна порахувати їх площу. Станом на 20 червня вона становить 509,23 квадратних кілометри - приблизно 6% площі водосховища.

Це, звісно, в рази менша територія, ніж займало водосховище, проте наразі ми спостерігаємо формування, а точніше, відновлення русла Дніпра, переконані в НАН.

Фіолетовим виділено русло річки Дніпро, яке наповнюється водою (фото: nas.gov.ua)

Науковці зазначають, що більша частина водосховища у засушливий період року пересихатиме, у вологий - знову наповнюватиметься водою.

Ті 6% площі, яка зайнята руслом, певним чином вказує на залишкові характеристики водосховища. У підсумку формування чіткого русла говорить про утворення річки на місці Каховського водосховища.