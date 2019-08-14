Ехали на вызов, а попали в ДТП: в Харькове пожарная машина ушла под землю (фото)

В Харькове пожарная машина, которая выехала по срочному вызову, внезапно провалилась под землю. Об этом сообщает издание UA:Харьков.

Инцидент произошел в среду, 14 августа, возле жилого дома на Павловом поле. Пожарная машина спешила на вызов в 9-этажный дом по улице Старицкого, 16. Однако внезапно правая сторона автомобиля вместе с колесами ушла под землю.

Пожарная машина ушла под землю (фото: UA:Харьков)

Спасатели смогли справиться с проблемой самостоятельно и вытянуть автомобиль, но на место происшествия были вызваны также работники коммунальных служб, чтобы они быстро решили проблему на дороге. Как и почему образовалась такая большая яма – неизвестно.

Пожарная машина ушла под землю (фото: UA:Харьков)

На вызов, к счастью, выехала не одна бригада спасателей, а две. Они прибыли по указанному адресу и выяснилось, что серьезного возгорания не произошло – у жильцов дома загорелась пища, которую они оставили на включенной плите и соседи, которые увидели сильный дым из окна, вызвали пожарных.

Пожарная машина ушла под землю (фото: UA:Харьков)

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