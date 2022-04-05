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"Его поставили на колени и выстрелили в голову": жительница Бучи рассказала, как оккупанты "освобождали" ее семью

Новина українською →
Буча, Вторник 05 апреля 2022 14:57
"Его поставили на колени и выстрелили в голову": жительница Бучи рассказала, как оккупанты "освобождали" ее семью В Буче убили 40-летнего мужчину просто так (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Буче российские оккупанты расстреляли мирного жителя просто так. Захватчики сделали это с особым цинизмом.

Об этом рассказала в сети его жена Абрамова Ирина Владимировна.

Она поведала жуткие события того дня.

"5 марта мы сидели дома, и слышим взрыв у дома, потом стрельба по окнам и крики: "Выходите!". Мы вышли, руки подняли вверх и сказали: не стреляйте, мы мирные жители!" - вспоминает Ирина.

Она сообщила, что солдат спросил ее, почему они прячутся.

"Почему вы прячетесь? Мы русские, мы пришли вас освобождать! Вы видите у нас георгиевские ленточки", - сказал оккупант.

Ирина вспоминает, что потом сняли кофту с ее мужа, вывели на улицу голого, поставили на колени и выстрелили в голову.

Он пролежал на улице все время, пока город не был освобожден. Ему было всего 40 лет.

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