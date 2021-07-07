В Египте украинка влетела головой в катер и чуть не погибла (видео)

Как случилась травма

Инцидент произошел 1 июля. Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался, и ее понесло в море.

"Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт", - сказано в сообщении.

Туристка получила очень серьезные травмы в результате падения: ей наложили 15 швов, разорвано ухо, трещины в позвонках, сотрясение мозга.

Полиция пожимает плечами

Отмечается, что представители туроператора JoinUp стараются помочь, но врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой, а полиция лишь пожимает плечами. Никаких компенсаций туроператор не предлагает. Туристке сказали новые билеты купить за свой счет.

Отмечается, что это уже второй случай происшествий на парасейлинге за последние 10 дней.

В комментариях пользователи отреагировали на инцидент.

Мне жаль, что случилось. Желаем ей скорейшего выздоровления. Создается впечатление, что персонал совершенно неквалифицированный, а поведение компетентных органов в отношении аварии - позор. Я должен признать крах туристической отрасли в нашей стране, а это неуместно для Египта.

Кошмар,зачем было перегораживать чтоб убить женщину???

Это конечно ужас. Ее волокло по воде, как по асфальту. Полный шок. Крепкого здоровья ей.

Какой ужас, мои искренние пожелания скорейшего выздоравления женщине. За свои же деньги и так пострадать...

Кстати, в одном из комментариев представитель водного спорта в отеле Мохаммед Хассан написал, что сейчас состояние женщины стабильное и за ней ухаживают.

"Не пишите, если не знаете!!! Ложь чистой воды про то, что ее бросили и она все должна оплатить сама! Да, случилась беда. Никто не застрахован от несчастного случая. Но! Пострадавшую Не бросили, с ней представители как и компании водных спортов, где она купила услугу, так и представители компании-владельца парашютной лодки, также представители отеля и туроператор, с момента аварии и по эту минуту. Сейчас, после оказанной медицинской помощи, ее состояние стабильное. Кто не верит и желает проверить, сходите в госпиталь и убедитесь сами! Через несколько дней, с разрешения врачей, она полетит домой. Ей выплатят компенсацию, речь идет о нескольких тысячах долларов, оплатят проживание в отеле до отлета и купят новый билет", - написал Мохаммед Хассан.