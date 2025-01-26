Єфросиніна звинуватила режисера у домаганнях: "Я дуже боялася"

Маша Єфросиніна пережила домагання

"Мене домагався режисер мого першого телевізійного шоу. Чи знала я тоді, що настане день, і я ось так напишу про це на гігантський загал? Ні в якому разі. Про це взагалі не було думок. Єдине, чого я прагнула тоді - щоб не дізнався ніхто з величезної знімальної групи… А ще я дуже боялася, що щось запідозрить моя єдина подруга, якій одній було на мене небайдуже там. Але з якихось дивних причин, вона була закохана в того "генія", - розповіла ведуча.

Тоді Марія була 18-річною студенткою та шукала роботу. Подружка привела її на шоу, аби та підзаробила на посаді адміністраторки. Втім, їй доручили іншу роль. Продюсер проекту побачив її "незвичну для телебачення живу та веселу енергію, нестандартну для ведучої зовнішність", а тому посадив в кадр.

Єфросиніна мала виконати епізодичну роль та на камеру приймати дзвінки від глядачів. Але режисер шоу таку ідею не оцінив, а тому на репетиціях почалося "пекло".

"З якогось моменту єдиним моїм прагненням під час перебування в знімальному процесі було його не роздратувати, щоб уникнути чергового публічного приниження. І не вилетіти з того шоу через його постійне незадоволення мною, адже зарплатня, яку я там отримувала, дозволила мені нарешті змінити орендовану кімнату на орендовану маленьку квартиру-гостинку", - пояснила ведуча.



Допис Єфросиніної (скріншоти)

А потім ситуація змінилася. Режисер, ім'я якого Марія не стала називати, почав робити все так, аби він міг частіше залишатися із нею наодинці. Чоловік заявляв, що має ділитися своїми "знаннями". І тоді він почав її торкатися, одного разу взяв за шию та намагався цілувати. При цьому він спробував "залізти" їй під білизну.

"Хотілося блювати. Я втекла. Нікому нічого не сказала", - зізналася ведуча.

Вже невдовзі шоу закрили. І нині Єфросиніна пригадала про це все не просто так. На тлі того, що викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса публічно звинуватили у сексуальних домаганнях, ведуча вирішила підтримати жертв харасменту.

"Тепер по пунктах. Жінка, яка пережила домагання, зґвалтування або примусовий секс через маніпуляції - не винна. Завжди винний кривдник. Але допоки в наших підручниках 8-ого класу є параграф, в якому написано, що відвертий одяг дівчини може спровокувати кривдника на злочин, доти ми не зможемо вважати безсумнівну невинність жертви аксіомою", - написала Єфросиніна.

"Допоки поліція не реагуватиме на заяви дівчат через "нестачу предмета злочину", доти кривдники відчуватимуть безкарність та ламатимуть психіку, а іноді життя жінкам. Допоки батьки ветуватимуть, а наші освітяни не впроваджуватимуть сексуальну освіту в школах, юні дівчата не розпізнаватимуть неоднозначні повідомлення від викладачів та режисерів, продюсерів та босів як домагання", - додала вона.

Першим шоу, на якому працювала Єфросиніна, була програма "Щасливий дзвінок". Її режисерами були В'ячеслав Матвєєв та Ігор Щербаков. Втім, хто саме домагався ведучої - невідомо.

"Я прочитала все, що є на сьогодні, по матеріалах про режисерів та інших збоченців, які роками безкарно задовольняли свої мерзенні потреби. Одна дівчина написала, що її публічне зізнання того, що вона терпіла домагання від викладача, навряд чи щось змінить. Я хочу заявити їй та всім жінкам, які вважають так само - ви помиляєтесь", - написала ведуча.

"Саме ваша сміливість оприлюднювати те, через що ви пройшли, вже зрушило цю цементну плиту безкарності та мовчання. Саме сьогодні, через майже 27 років я відчуваю, що моя історія комусь потрібна, що вона може стати корисним посиленням голосу жінок, які виступають проти сексуалізованого насильства, Адже раніше я, як і кожна з вас, просто відчувала себе в цьому самотньою та беззахисною", - додала вона.

Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса

Нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому дівчина публічно заявила, що художній керівник Молодого театру та викладач КНУТКіТ імені Карпенка-Карого її домагався. Вона закликала інших його жертв не мовчати, а також розкрила подробиці харасменту.

Згодом у навчальному закладі відреагували на скандал, який отримав великий розголос.

"Інформуємо громадськість про те, що 21 січня 2025 року, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого звернувся із заявою до Національної поліції України з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки. Раніше, юридичною службою Університету було розпочато негайну службову перевірку. Про це Університет повідомив 09 січня на офіційному сайті Університету. Станом на ранок 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу Університету не надходило", - йшлося в дописі.

Сам Білоус відмовляється коментувати звинувачення. У відповідь на запит журналістів "Громадського" він лише зазначив, що подав заяву в поліцію і нічого не буде казати, поки триває слідство.