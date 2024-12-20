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Єфросиніна роздяглася для відвертої фотосесії та розповіла про свою темну сторону

П'ятниця 20 грудня 2024 13:21
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Єфросиніна роздяглася для відвертої фотосесії та розповіла про свою темну сторону Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно з'явилася в незвичному образі, цього разу вразила своїх фоловерів відвертою фотосесією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучої.

Знаменитість написала довгий пост про "хорошу-погану" дівчинку, а також про прийняття своєї жіночності та сексуальності.

"Цього року я, нарешті, подружилася зі своєю темною стороною. Стороною, з якою не можна дружити "ідеальній жінці", бо там навчають тільки поганого: обирати свої пріоритети, відмовляти іншим, ставати розкутою, експериментувати і помилятися. А якщо хороша дівчинка ще й зазіхає на те, щоб досліджувати себе, свою сексуальність і жіночність і насолоджується цим процесом - її взагалі ніхто не зрозуміє", - зазначила телеведуча.

Єфросиніна роздяглася для відвертої фотосесії та розповіла про свою темну сторону

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також вона поставила риторичне запитання про те, хто створив таку "шкалу правильності".

"Питання тільки одне - хто створив цю шкалу правильності для вимірювання того, чи правильно я або ти живемо? Де знаходиться ця шкала? Хто очолює цей суд?" - підкреслила Єфросиніна.

Вона зазначила, що не боїться дякувати собі, й ця фотосесія - якраз такий подарунок.

На світлинах Єфросиніна позує досить у відвертому образі: спідній білизні та напівпрозорих чорних колготках, а також босоніжках на високих підборах. Один з образів вона доповнила короткою білою шубою, зібраним волоссям і великими сережками.

Єфросиніна роздяглася для відвертої фотосесії та розповіла про свою темну сторону

Перший образ Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для другого лука вона вибрала чорну коротку шубу і мереживне боді. Доповнити екстравагантний образ ведуча вирішила розпущеним волоссям і природним макіяжем.

Єфросиніна роздяглася для відвертої фотосесії та розповіла про свою темну сторону

Телеведуча розповіла про свою сексуальність (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Тепер я дозволяю привласнювати собі свої перемоги. І винагороджувати себе за них! Як ось такими особливими подарунками до свят, як ця зйомка. Щоб сказати собі, що я молодець: не запустила себе, пройшовши крізь розчарування, розпач і образи на тих, кого кохала, вистоявши в кризу середнього віку і втому від особистої туги", - зазначила ведуча.

Також 45-річна телеведуча не побоялася відвертих поз і непристойних жестів.

Єфросиніна роздяглася для відвертої фотосесії та розповіла про свою темну сторону

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували в мережі

Фоловери Маші Єфросиніної неоднозначно сприйняли її новий образ. Одні почали хвалити її за сміливий образ, а інші, навпаки, дорікати, що фото в такому вигляді краще не виставляти напоказ:

  • "Обожнюю, коли красива успішна і доросла жінка нарешті може просто робити так, як хочеться. Крута Маша, справжня"
  • "Маша, ви спідницю забули вдягнути"
  • "Дуже сміливо. Чи подобається мені - ні. Але це круто, рок стайл. Індивідуальність і самовираження - нехай врятує цей світ. Творіть, відчувайте себе саму"
  • "Я, звичайно, про Машу була кращої думки. Ну, як 45 плюс-мінус і починаються роздягання, вульгарщина, намагаючись довести всьому світу, що молодуха ще ого-го. Навіщо?"
  • "Не люблю розпусту, відписуюся"
  • "Труси забула одягнути. Уже роздягнися і знімися голою. Самомилування зашкалює".

Єфросиніна роздяглася для відвертої фотосесії та розповіла про свою темну сторону

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Єфросиніна зворушила словами про 1000 днів війни і жорстко пройшлася по росіянах.

Також Маша Єфросиніна показала модний прийом, як стилізувати сірий піджак.

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