Єфросиніна роздяглася для відвертої фотосесії та розповіла про свою темну сторону

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно з'явилася в незвичному образі , цього разу вразила своїх фоловерів відвертою фотосесією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучої.

Знаменитість написала довгий пост про "хорошу-погану" дівчинку, а також про прийняття своєї жіночності та сексуальності.

"Цього року я, нарешті, подружилася зі своєю темною стороною. Стороною, з якою не можна дружити "ідеальній жінці", бо там навчають тільки поганого: обирати свої пріоритети, відмовляти іншим, ставати розкутою, експериментувати і помилятися. А якщо хороша дівчинка ще й зазіхає на те, щоб досліджувати себе, свою сексуальність і жіночність і насолоджується цим процесом - її взагалі ніхто не зрозуміє", - зазначила телеведуча.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також вона поставила риторичне запитання про те, хто створив таку "шкалу правильності".

"Питання тільки одне - хто створив цю шкалу правильності для вимірювання того, чи правильно я або ти живемо? Де знаходиться ця шкала? Хто очолює цей суд?" - підкреслила Єфросиніна.

Вона зазначила, що не боїться дякувати собі, й ця фотосесія - якраз такий подарунок.

На світлинах Єфросиніна позує досить у відвертому образі: спідній білизні та напівпрозорих чорних колготках, а також босоніжках на високих підборах. Один з образів вона доповнила короткою білою шубою, зібраним волоссям і великими сережками.

Перший образ Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для другого лука вона вибрала чорну коротку шубу і мереживне боді. Доповнити екстравагантний образ ведуча вирішила розпущеним волоссям і природним макіяжем.

Телеведуча розповіла про свою сексуальність (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Тепер я дозволяю привласнювати собі свої перемоги. І винагороджувати себе за них! Як ось такими особливими подарунками до свят, як ця зйомка. Щоб сказати собі, що я молодець: не запустила себе, пройшовши крізь розчарування, розпач і образи на тих, кого кохала, вистоявши в кризу середнього віку і втому від особистої туги", - зазначила ведуча.

Також 45-річна телеведуча не побоялася відвертих поз і непристойних жестів.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували в мережі

Фоловери Маші Єфросиніної неоднозначно сприйняли її новий образ. Одні почали хвалити її за сміливий образ, а інші, навпаки, дорікати, що фото в такому вигляді краще не виставляти напоказ:

"Обожнюю, коли красива успішна і доросла жінка нарешті може просто робити так, як хочеться. Крута Маша, справжня"

"Маша, ви спідницю забули вдягнути"

"Дуже сміливо. Чи подобається мені - ні. Але це круто, рок стайл. Індивідуальність і самовираження - нехай врятує цей світ. Творіть, відчувайте себе саму"

"Я, звичайно, про Машу була кращої думки. Ну, як 45 плюс-мінус і починаються роздягання, вульгарщина, намагаючись довести всьому світу, що молодуха ще ого-го. Навіщо?"

"Не люблю розпусту, відписуюся"

"Труси забула одягнути. Уже роздягнися і знімися голою. Самомилування зашкалює".

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)