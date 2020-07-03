Ефремов заявил о невиновности в ДТП и гибели Сергея Захарова

Михаил Ефремов заявил, что не виновен в ДТП, которое ему инкриминируют. Слова актера передал его адвокат Эльман Пашаев в эфире одного из российских телеканалов.

По словам адвоката, "данное преступление он не совершал", но "готов платить" потому что в аварии замешано его авто.

"Более подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", - не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", - объяснил защитник Ефремова, пишет m24.ru.

Отметим, что сейчас артист находится под домашним арестом, куда его отправил Таганский суд на два месяца.

Позже появился и полный текст заявления адвоката Михаила Ефремова: "Ефремов никогда не признавал вину, что именно с его участием было совершенно ДТП. Если он хотел помочь пострадавшей стороне, то это значит с его участием автомобиля было совершено ДТП с летальным исходом. Он поэтому хотел помочь пострадавшей стороне, а пострадавшая сторона на этом сделала грязный бизнес, источник доходов и грязное шоу. Поэтому когда я понял, что с ними бесполезно вести переговоры, я перестал общаться. А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч получит, а даже 100 рублей не получит. Есть определенный момент, не могу раскрывать. Он же все равно был в машине, это его машина. Он был выпившим".

Напомним, что Ефремов вечером 8 июня вылетел на встречку на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee совершил лобовое столкновение с курьерским авто Lada, за рулем которого был уроженец Рязани Сергей Захаров. Мужчина работал в столице РФ развозчиком морепродуктов, на следующий день он умер в больнице.

В крови Михаила Ефремова выявили 2,1 промилле алкоголя, следы наркотиков. Экспертиза признала его вменяемым, вину свою изначально актер признал и даже попросил прощения у родственников погибшего. Теперь же он, со слов адвоката, решил взять свои слова обратно.

Ранее мы также писали про три знаменитости кроме Ефремова, из-за которых в ДТП погибли люди.