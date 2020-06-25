Ефремов может усыновить детей погибшего: адвокат "наехал" на семью жертвы ДТП

Михаил Ефремов (фото: twitter.com/Vremya Pokazhet)

Михаил Ефремов собрался устроить детям погибшего в ДТП "максимально достойную жизнь"

Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в Москве, и теперь заявил о готовности усыновить детей погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. По словам адвоката российского актера, он намерен обеспечить им достойную жизнь.

Об этом юрист Эльман Пашаев рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", а позже в беседе с "360" сделал уточнение относительно заботы об осиротевших детях.

Адвокат отметил, что Ефремов хочет позаботиться о детях погибшего водителя и устроить им "максимально достойную жизнь". В то же время конкретно о денежной компенсации юрист подробно ничего не сказал.

Пашаев уже общался с братом Захарова - мужчина заявил о своей готовности встретиться для разговора и подробных обсуждений относительно возмещения ущерба, однако ждет, когда Александр Добровинский даст на это разрешение.

Этот разговор Пашаев записал на видео

Отмечается, что сумму компенсации не называют умышленно, чтобы, по словам Пашаева, потом получить больше. Ранее он предполагал, что это может быть 1-1,5 миллиона рублей (около 385 тысяч - 580 тысяч гривен).

"Они думают, что если будут больше затягивать - то больше получат, но глубоко ошибаются. Я не позволю, чтобы дело покойного превратили в торговый обед. Я в жизни много чего видел, уже 20 лет этим занимаюсь, но в первый раз вижу, чтобы смерть человека превратили в шоу. Сбор денег... а когда речь идет о переговорах - нет, нам ничего не надо. Да как не надо? Они думают, будут больше затягивать, то больше получат? По приговору суда гораздо меньше получат!" - возмущается адвокат актера.

Юрист заявил, что возможное усыновление Ефремовым детей погибшего - "это тема для переговоров", пишет rbc.ru.

"Он хочет дать им даже больше, чем Захаров дал своим детям. Он хочет помочь", - добавил адвокат актера.

Напомним, что Ефремову за трагическое ДТП с одним погибшим грозит от 5 до 12 лет заключения.

Видео: Михаил Ефремов готов устроить детям погибшего в ДТП достойную жизнь

Ранее мы писали о том, что Ефремов записал видео с раскаянием и заявил, что его больше нет. Но извинения семья погибшего не приняли.

Также сообщалось, что недавно Михаила Ефремова после пьяного ДТП признали вменяемым, и эксперт прокомментировал ситуацию.

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Автор: Styler