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Эффективность не доказана: эксперты разрушили миф о противовирусных препаратах

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 16:00
Эффективность не доказана: эксперты разрушили миф о противовирусных препаратах
Эксперты разрушили миф об эффективности лекарств (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты объяснили, почему большинство лекарств от простуды не работает

В Украине бушует эпидемия гриппа и различных острых респираторных вирусных инфекций. Украинцы штурмуют аптеки и скупают различные иммуномодулирующие препараты. Однако эксперты утверждают, что практически все препараты для лечения ОРВИ – это лекарства с недоказанной эффективностью.

Фармакологи утверждают, что доказать эффективность иммуномодуляторов очень сложно, так как практически нет никаких доказательств, что они действительно могут противостоять вирусам. Курс лечения такими препаратами составляет 5-7 дней, но по словам экспертов, за такой короткий срок они не смогут среагировать на вирус и выработать клон иммунных клеток. Организм человека обычно сам справляется за неделю с вирусом и выводит его из организма.

Некоторые препараты для лечения ОРВИ изначально имели совершенно другое предназначение, но во время исследований они показывали, что как иммуностимуляторы их эффективность намного выше. То же самое касается и гомеопатических препаратов. Все исследования по таким лекарствам - экспериментальные.

Производители лекарств не торопятся вкладывать большие деньги для проверки эффективности и безопасности таких препаратов. Тем более, если вдруг эффективность лекарства доказана не будет или обнаружатся побочные эффекты, то фарм-компании могут понести колоссальные убытки.

Большинство разрекламированных лекарств от ОРВИ имеют спрос во время эпидсезона, но эксперты утверждают, что они проходили максимум десяток исследований, которые тяжело назвать корректными. Тем не менее, многие медики выписывают их украинцам, как вспомогательные препараты во время простудных заболеваний.

Специалисты рекомендуют не выбрасывать деньги на ветер, а придерживаться при ОРВИ стандартных правил: соблюдать постельный режим, покой, пить много жидкости и позволить организму справиться с вирусом самостоятельно. При высокой температуре – жаропонижающие средства.

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