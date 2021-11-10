Эффекта нет и не может быть: врач развеял миф о популярном лекарстве

Работает ли Глицин?

Медик отметил, что аминокислота, которая синтезируется в головном мозге, не попадает в место назначения.

"Интересный и известный препарат, который называется Глицин или Глицисед! Очень часто пациенты спрашивают, можно ли его принимать? Хочу заявить, что Глицин (Глицисед) – это аминокислота, которая действительно синтезируется в головном мозге, но из желудка или ротовой полости в головной мозг не попадает, не проходит гематоэнцефалический барьер!" - написал Скрыпник.

По словам врача, тут действует только эффект "плацебо". Также этого препарата нет в списке, рекомендуемом ВООЗ.

"Нет никаких авторитетных исследований о его эффективности вообще! Нет его в списке лекарственных препаратов ВОЗ! Также нет совсем рандомизированного контролируемого исследования! Известно только, что FDA(Управление по продовольствию и медикаментам США) о нем знает только, как раствор для промывания при урологических операциях!" - рассказал доктор.

Соответственно, если верить доктору - этот препарат не работает совсем.

Что сказано о препарате в инструкции

Глицисед назначается детям и взрослым при лечении астенических состояний, вегето-сосудистых дистоний, для повышения умственной работоспособности (как при психоэмоциональном напряжении, повышенной раздражительности, при депрессивных состояниях, для нормализации сна, как средство, ослабляющее влечение к алкоголю.