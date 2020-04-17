Эффект кризиса от пандемии продлится до 2025 года: эксперт дал печальный прогноз

Мировой финансовый кризис (Коллаж РБК-Украина)

В МВФ спрогнозировали оптимистический и негативный выход из кризиса после пандемии

Коронавирус в Украине был диагностирован у 4662 человек. В стране до 24 апреля действует карантин и в правительстве не исключают, что его могут продолжить и далее. Однако большинство украинцев стали больше бояться не самой болезни, а финансового кризиса, который произошел из-за пандемии. В МВФ спрогнозировали оптимистический сценарий, при котором мировая экономика в 2020 году упадет на 3%, а в 2021 году – ожидается рост на уровне 5,8%.

Как рассказал заместитель исполнительного директора Международного фонда от Украины Владислав Рашкован, все принятые меры по сдерживанию эпидемии будут удачными.

"По базовому сценарию Фонд предполагает, что не только принятые правительствами стран меры по сдерживанию пандемии окажутся удачными, но и также – усилия по предотвращению широкомасштабных банкротств компаний. Что не будет долговременной потери рабочих мест и масштабных проблем финсектора, в том числе – большого количества проблемных кредитов", - заявил он.

В 2021 году полного восстановления мировой экономики не произойдет и совокупные потери могут составить 9 триллионов долларов.

"В случае, если все это произойдет в 2021 году, МВФ прогнозирует глобальный рост экономики в 2021 в размере 5,8%. Для многих стран — это восстановление будет лишь частичным. Из-за того, что будет неполное восстановление в 2021 году, совокупные потери мирового ВВП за 2020-2021 годы от пандемии могут составить около 9 трлн долларов. Это больше, чем экономика Японии и ФРГ, вместе взятые", - объяснил Рашкован и добавил, что последствия пандемии будут в экономике ощущаться еще ближайшие четыре года.

"Руководство МВФ сказало, что эффект кризиса будет ощущаться до 2025 года, не меньше. И это по базовому сценарию. По менее оптимистичному – если пандемию не удастся сдержать во втором полугодии 2020 – глобальная экономика может снизиться на 6%. А в случае перехода шока от пандемии на 2021 год, падение экономики может достичь еще 8%", - отметил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ООН спрогнозировали обнищание полумиллиарда человек из-за пандемии.