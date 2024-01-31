Ефекту нема, а небезпека є. Дієтолог застеріг українців від популярного засобу для схуднення

Чим небезпечні дешеві аналоги Оземпіку

"Багато людей, навіть серед тих, кого безпосередньо не стосується проблема зайвої ваги, помітили глобальний бум новітніх лікарських засобів проти ожиріння. Дійсно ліки на кшталт семаглутиду та тірзепатиду зумовлюють тимчасове суттєве пригнічення апетиту та вплив на метаболізм. Ці ефекти призводять до втрати 15%-20%", - каже дієтолог.

При цьому він наголошує, що втрата ваги при вживанні цих новітніх ліків проти ожиріння не є стабільною та обмежується у значної частини пацієнтів лише часом, коли такий препарат застосовується. Якщо нема змін у харчуванні та способі життя втрачені кілограми повертаються після припинення введення ліків.

"Сьогодні в усіх країнах світу спостерігається дефіцит семаглутиду та тірзепатиду, зумовлений шаленим попитом. Частина людей не бажає чекати і звертає увагу на "альтернативи", - додає лікар.

За його словами, часто люди для схуднення використовують дешеві проносні засоби, які насправді не допомагають стабільній втраті ваги.

Приблизно 1 з 10 підлітків вживав "неефективні та потенційно шкідливі" безрецептурні препарати для схуднення, зокрема проносні засоби, діуретики та таблетки для схуднення. Це показав мета-аналіз, який включав 90 досліджень із понад 640 тисяч учасників у всьому світі.

"Використання проносних засобів для схуднення не є новим явищем. До цього вдавалися й раніше, особливо молоді жінки. Однак проносні засоби не призначені для втрати ваги, а їх вживання у великих кількостях є небезпечним", - говорить Швець.

Як впливають проносні на здоров'я

Проносні засоби можуть призвести до невеликої втрати ваги, щонайбільше кілька кілограмів, але лише у короткостроковій перспективі. Це відбувається через випорожнення кишківника.

"Прийом надмірної кількості проносних засобів призводить до діареї та втрати рідини. Вага повертається за кілька днів, коли організм відновиться. Зловживання проносними в такий спосіб потенційно дуже шкідливе і не дає жодної користі для втрати ваги", - наголошує дієтолог.

У стандартних дозах проносні засоби не заважають організму засвоювати їжу, жир і калорії. А для "схуднення" треба прийняти настільки велику дозу, щоб вона викликала діарею. А це - потенційно небезпечно.

"Сильна діарея спричиняє зневоднення та виводить електроліти з організму. При цьому спостерігаються запаморочення, нудоту, розмитість зору та поколювання в ногах або руках. Порушення електролітного балансу є небезпечним, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями", - каже лікар.

Велика кількість проносних може перешкоджати засвоєнню поживних речовин. Першою ознакою цього є дефіцит жиророзчинних вітамінів, таких як A, D і K. При діареї вони просто вимиваються.

Також є ризик виникнення залежності від деяких препаратів. Крім того, у тих, хто приймає проносні для схуднення, може розвинутися закреп.

Коли доцільно приймати проносне

"Нормальна частота випорожнень становить від 3 разів на тиждень до 3 разів на день. Симптомами запору вважаються менше ніж 3 випорожнення на тиждень або труднощі з випорожненням. Зазвичай покращити стан допомагають додавання рослинних харчових волокон (клітковини), фізичні вправи та збільшення споживання води", - говорить Швець.

Якщо це не полегшує запор, можна спробувати осмотичні проносні засоби. Засоби іншого типу стимулюють скорочення гладкої мускулатури кишківника, але вони часто мають більше побічних ефектів.

"Використовувати проносне слід лише в разі потреби. При постійному запорі необхідно звернутися до лікаря", - радить Швець.

За його словами, вживання двох ківі на день полегшує закреп і зменшує відчуття дискомфорту. Інші фрукти, такі як персики, сливи, вишні та яблука, стимулюють випорожнення кишківника. Аналогічний ефект мають чорнослив і буряк.