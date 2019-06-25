ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Услышали крики с пляжа: в Николаеве неравнодушные прохожие задержали насильника

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 12:58
Услышали крики с пляжа: в Николаеве неравнодушные прохожие задержали насильника
Коллаж РБК-Украина

Жертва была изнасилована 32-летним злоумышленником

В Николаеве злоумышленник, который ранее был судим за кражи, изнасиловал девушку и тут же был пойман небезразличными прохожими. О жутком инциденте информирует ТСН.

Ночью люди услышали крики, доносившиеся с пустого пляжа, и, решив проверить, что происходит, обнаружили сцену издевательства над женщиной. Прохожие тут же бросились ей на помощь и оттащили злоумышленника.

Пока спасатели звонили в полицию, тот бросился наутек, однако план побега провалился, поскольку практически сразу его задержали копы, прибывшие на вызов. К слову, как оказалось, злоумышленнику было 32 года.

"Мы с другом прогуливались, слышим женщина кричит о помощи. Мы с фонариками начинаем в эту сторону бежать. Видим, женщина лежит на спине, на ней мужчина держит ее лицо локтем, чтобы она не дергала лицом. Мы говорим: "Уйди", я держу его рукой, девушка начинает отходить. Он ее изнасиловал. На носу царапины есть. Она говорит, что одежду порезал", - рассказал один из очевидцев.

Прохожие задержали насильника в Николаеве

Напомним, что суд вынес первое решение по Николаю Тарасову. Следует напомнить, что 22-летний Тарасов жестоко убил и изнасиловал 11-летнюю Дашу Лукьяненко, девочку, которая часто проходила мимо овощного магазина, принадлежавшего его родителям. Сам убийца в первые дни поиска Даши ходил и улыбался, вспоминает его брат. Ранее эксперты назвали точную причину смерти 11-летней Даши.

Ранее мы писали, что семье убийцы Даши Лукьяненко угрожают самосудом. Как сообщается, преступнику возможно не придется нести наказание.

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве ребенка в Киеве Родственник-псих "отомстил": детали убийства 9-летнего мальчика в Киеве
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь