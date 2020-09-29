Единственный выживший в крушении Ан-26 рассказал о первых минутах после трагедии

Выживший в авиакатастрофе (коллаж: РБК-Украина)

Выживший в ужасной катастрофе находится в Харьковском военном госпитале

Вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. Погибли 26 человек, выжить удалось только одному Вячеславу Золочевскому. 20-летний курсант рассказал о том, что произошло.

Несмотря на то, что у парня сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги, врачи разрешили выйти из больничной палаты на улицу, где с ним пообщалась журналистка ТСН.

Вячеслав ходит с трудом, поэтому на прогулке его поддерживает мама. Он рассказал, что во время полета они овладевали навыками навигации, запуска двигателей и учились вести радиопереговоры.

В самолете было десять рабочих мест с учебными приборами, 20 курсантов в салоне и еще семь членов экипажа. По его словам, полет проходил нормально, не было ничего необычного. И вдруг он пришел в себя внутри горящего самолета. Курсант предположил, что ударился головой и потерял сознание.

Парень не мог понять, что происходит. Ему все казалось нереальным, как в компьютерной игре. Его привалило фюзеляжем, и возможно, это и спасло от сильных ожогов. Он смог выползти из-под обломков самолета.

Когда выбрался, то сразу же бросился на помощь к своему другу Виталию Вильховому, тело которого охватило пламя. Он пытался его потушить. Вскоре приехали спасатели и его потушили.

На следующий день Вячеслав узнал, что его друг умер. Он получил слишком тяжелые ожоги и его сердце не выдержало. В этой трагедии курсант потерял всю группу.

С детства он мечтал быть пилотом, как его отец. Мама сохранила даже видео, где он еще маленький в детском саду, а уже будущий пилот. Но крушение самолета все изменило. И теперь он не знает, будет ли продолжать свое обучение.

Он учится на третьем курсе университета Воздушных сил ни это были его первые полеты. За плечами только 5 часов в небе, налетать сейчас еще должны были три.

Напомним, в сети появилось видео последних секунд полета Ан-26 перед катастрофой.

Ранее мы писали о том, что специалист раскрыл новые детали экспертизы крушения Ан-26.