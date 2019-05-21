Единственный способ: Супрун рассказала, как бороться с корью

Уляна Супрун рассказала, что делать после контакта с человеком, который болен корью. А также рассказала о симптоматике в социальной сети Facebook на своей странице.

Отмечается, что корь быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного.

Однако, если контакт с больным взрослым произошел, эксперт рекомендует не паниковать, а действовать четко по инструкции:

Первое и главное: вакцинироваться как можно быстрее. К тому же, прививку сделать могут бесплатно и дети, и взрослые любого возраста.

Если статус контактного лица и отсутствие иммунитета против кори подтверждается, то сделать прививку против кори надо как можно раньше. Лучше всего в первые три дня с момента контакта.

Прививки важно делать только в коммунальных учреждениях здравоохранения либо в частных медицинских учреждениях.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Если же контакт произошел с больным взрослым, стоит немедленно обратиться к семейному врачу или педиатру и сделать прививку. "Помните, прививки - единственный действенный способ защититься от кори", - подытожила эксперт.

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