Единственный способ: Супрун рассказала, как бороться с корью

Супрун поделилась действенными советами по лечению кори
Уляна Супрун рассказала, что делать после контакта с человеком, который болен корью. А также рассказала о симптоматике в социальной сети Facebook на своей странице.
Отмечается, что корь быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного.
Однако, если контакт с больным взрослым произошел, эксперт рекомендует не паниковать, а действовать четко по инструкции:
Если же контакт произошел с больным взрослым, стоит немедленно обратиться к семейному врачу или педиатру и сделать прививку. "Помните, прививки - единственный действенный способ защититься от кори", - подытожила эксперт.
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