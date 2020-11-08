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Единственный орех, который помогает похудеть: ученые доказали его эффект

Воскресенье 08 ноября 2020 22:09
Единственный орех, который помогает похудеть: ученые доказали его эффект
Ученые назвали орех, который помогает похудеть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Фисташки обладают доказанной эффективностью снижения веса

Польза для здоровья фисташек известна давно. В конце концов, сторонники здоровья в течение многих лет отмечали, что ваши любимые вкусные орехи содержат множество полезных минералов, витаминов, антиоксидантов, полезных мононенасыщенных жиров и клетчатки. Теперь же стало известно, что эти орехи также могут влиять на снижение веса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutr Today.

Фисташки могут играть важную роль в улучшении таких метаболических состояний, как избыточный вес, сахарный диабет 2 типа (Т2ДМ) или метаболический синдром.

Поскольку орехи – это энергетически насыщенные продукты с высоким содержанием жира, одна из главных проблем, связанных с регулярным потреблением орехов заключается в том, что орехи, как полагают, способствуют ожирению. Однако до настоящего времени эпидемиологические исследования не выявили какой-либо связи между потреблением орехов или фисташек и увеличением веса или повышением риска ожирения. Аналогичным образом, контролируемые исследования подтверждают, что добавление орехов в обычную диету не вызывает увеличения веса. Но одно недавнее исследование не только опровергло этот миф, но и выявило значительное снижение индекса массы тела после употребления фисташек.

Его провели ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. В течение четырех месяцев исследователи наблюдали за 94 взрослыми с разным размером тела – от стройных и здоровых до страдающих ожирением – когда они приступили к одной и той же программе похудения. Единственная разница? Половина участников добавила в свой рацион 40 г фисташек, а другая половина – нет.

Все участники похудели. Но у тех, кто ел фисташки, к концу испытания биометрические данные были намного лучше. В конечном итоге у них было более низкое кровяное давление, они потребляли больше клетчатки и меньше сладкого, чем те, кто не дополнял свой рацион фисташками.

Орехи особенно эффективны для обуздания голода и усиления чувства сытости. Что, безусловно, важно, если вы пытаетесь похудеть.

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