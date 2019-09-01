Еда для здоровья зубов: Комаровский дал ценные советы (видео)

Евгений Комаровский рассказал о еде для здоровья зубов и назвал продукты, употребление которых лучше ограничить. Известный педиатр отметил на своем YouTube-канале, что речь идет о пище, содержащих нужные витамины препаратах и некоторых параметрах, которые к еде не относятся.

Доктор Комаровский напомнил также о важности гигиены рта.

"Что нужно есть, чтобы зубы были здоровые, и какая еда нужна для здоровья зубов? Есть два ответа: что надо есть для здоровья зубов, и с какими продуктами нужно быть осторожными", - сказал врач высшей категории.

Он рассказал, что для здоровья зубов нам нужен кальций - это прежде всего молочные продукты. Далее нам нужен витамин D.

"Обращаю внимание, что в 21 веке витамин D - это не солнце, это продукты, содержащие витамин D: сливочное масло, яичный желток, рыбий жир, или специальные препараты витамина D", - объяснил Комаровский.

Кроме них, есть еще два параметра, связанные со здоровой едой, но здесь речь идет не о продуктах.

"Для того, чтобы еда была полезной, еду нужно жевать. Постоянная нагрузка на жевательные мышцы очень полезна для здоровья зубов. И еще один фактор - во рту не должно быть остатков пищи. То есть нужно чистить зубы после приема пищи, или же прополощите рот", - рекомендует Комаровский.

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Также врач призвал никогда не забывать о том, что для зубов вредно. Прежде всего это сладкое, особенно то сладкое, что длительное время контактирует с эмалью зубов.

"Например сладкие конфеты или сладкие напитки, которые мы сосем через трубочку, или когда маленький ребенок всю ночь спит с бутылкой сладкого компота во рту", - привел пример Комаровский.

Кроме того, для здоровья зубов конечно же опасно твердое, особенно очень твердое (орехи, козинаки), добавил педиатр.

Комаровский рассказал про еду для здоровья зубов (Видео: YouTube / Доктор Комаровский)

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