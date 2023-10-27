Яєчний шампунь: чи дійсно ефективний цей популярний з часів СРСР засіб від лупи

Народні засоби від лупи та їхній вплив на стан волосся

"Насправді, якби народні засоби були дієвими, то сучасний світ трихології не розробляв би інноваційні продукти для лікування волосся та шкіри голови. Завдяки новітнім технологіям ми можемо користуватися безпечними та комфортними засобами для лікування волосся та шкіри голови, які відповідають потребам сучасної людини: безпечність та ефективність за короткий час", - розпочала розповідь Юлія.

А також додала, що ми повинні розуміти, що один компонент (наприклад, кропива - не може вирішити проблему) тому хіміки та біологи допомагають нам збирати багато активів в одному флаконі для отримання найкращого результату.

Чи працює яєчний шампунь від лупи (фото: Freepik)

За словами трихолога, часто стан шкіри - є симптомом внутрішніх дисбалансів. Коли людина не звертається до фахівця, а починає лікування народними методами, вона ризикує втратити час, а також вирішити проблему потім, буде набагато важче.

Плюс, памʼятайте, що звичайна людина без трихологічної освіти не може поставити собі вірний діагноз - тому навіть народні рецепти можуть погіршити стан.

Чи дійсно яєчний шампунь може позбавити від лупи

"Ні. Вже є доказові дослідження, що лупа - це не тільки лущення шкіри, а і підключення бактеріальної мікрофлори. Тому яєчний шампунь 100% не вирішить проблему", - зауважила Седлецька.

Чи працює яєчний шампунь від лупи (фото: Freepik)

Юлія розповіла, що найголовніший народний метод від лупи - це збалансоване харчування, виключення промислових продуктів зі свого раціону. А саме: промислового солодкого, солодких напоїв, фастфуду!

Також допоможе введення в раціон зелених листових овочів, рослинних жирів, отримання достатньої кількості води (50 мілілітрів на 1 кілограм ваги), здоровий сон та нервова система + своєчасна гігієна волосистої частини шкіри голови, а не миття один раз на тиждень.

"Загалом важко сказати, чому люди й досі вірять у дію народних методів, можливо спрацьовує: "якось само пройде", або "сусідка підказала". До мене дуже часто приходять клієнти, які вже багато чого спробували і не знайшли відповіді на свої проблеми", - підсумувала Юлія.