Є у вині: нутриціолог назвала корисну речовину, яка продовжує життя

Що таке ресвератрол

За словами експерта, ресвератрол - натуральний поліфенол, сполука, що містить кілька фенольних гідроксильних груп. Синтезується рослинами, як захисна реакція проти паразитів.

Відомий завдяки вмісту в темних сортах винограду, у великих кількостях переходить у червоне вино.

Чим корисний

Покращує когнітивні функції

Сполука здатна поліпшувати когнітивні функції завдяки посиленню мозкового кровообігу. Можливо, це трапляється завдяки відновленню ацетилхолін-залежної регуляції, що повертає взаємодію нейронів із капілярами головного мозку.

До того ж чинить захисну дію проти нейродегенеративних змін і може уповільнити погіршення розумової діяльності.

Зменшує хвороби серця

Ресвератрол сприяє зменшення ризику серцево-судинних захворювань:

інгібування агрегації бляшок на стінках судин

захист білкових фрагментів під час окислення ЛПНГ

ослаблення ішемічного реперфузійного пошкодження міокарда

зменшення шлуночкової аритмії

Впливає на тривалість життя

Сполука активує гени SIRT1 та SIRT2, що виробляють білки, які відповідають за продовження терміну служби клітин, уповільнення скорочення теломер.

Має протизапальну дію

Має потужну протизапальну та антиканцерогенну дію.

"У низці досліджень продемонстровано профілактичну або скорочуючу пухлини дію малих доз ресвератролу", - йдеться у повідомленні.

Дозування для більшості добавок ресвератролу - 100-200 мг на день. Однак, не більше 400 мг на день.

В яких продуктах міститься

Експерт розповіла, що з їжі добову норму ресвератролу складно отримати. Щоб отримати 100 мг знадобиться така кількість продуктів:

червоне вино - 100 мл

рожеве вино - 150-200 мл

ігристе біле вино - 250 мл

виноград червоний - 100 г, білий - 300 г

арахіс та арахісова паста - 100-200 г

чорний шоколад - 250 г

фісташки - 1 кг

Традиційно ресвератрол використовувався при артриті, болях у шлунку, гепатиті, для суглобів, зниження ризику остеопорозу у жінок у період менопаузи, інфекціях сечовивідних шляхів, грибкових захворюваннях або запаленні шкіри.

Він також має антиканцерогенні, противірусні, нейропротекторні, протизапальні та антиоксидантні властивості, але основний біологічний потенціал ресвератролу належить до кардіо захисту.