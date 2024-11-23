Є у вині: нутриціолог назвала корисну речовину, яка продовжує життя

Продовжити термін життя можна за допомогою корисних продуктів, які містять сполуку ресвератрол. Вона здатна знижувати ризик серцево-судинних захворювань та впливати на тривалість життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Анастасії Голобородько.
За словами експерта, ресвератрол - натуральний поліфенол, сполука, що містить кілька фенольних гідроксильних груп. Синтезується рослинами, як захисна реакція проти паразитів.
Відомий завдяки вмісту в темних сортах винограду, у великих кількостях переходить у червоне вино.
Покращує когнітивні функції
Сполука здатна поліпшувати когнітивні функції завдяки посиленню мозкового кровообігу. Можливо, це трапляється завдяки відновленню ацетилхолін-залежної регуляції, що повертає взаємодію нейронів із капілярами головного мозку.
До того ж чинить захисну дію проти нейродегенеративних змін і може уповільнити погіршення розумової діяльності.
Зменшує хвороби серця
Ресвератрол сприяє зменшення ризику серцево-судинних захворювань:
Впливає на тривалість життя
Сполука активує гени SIRT1 та SIRT2, що виробляють білки, які відповідають за продовження терміну служби клітин, уповільнення скорочення теломер.
Має протизапальну дію
Має потужну протизапальну та антиканцерогенну дію.
"У низці досліджень продемонстровано профілактичну або скорочуючу пухлини дію малих доз ресвератролу", - йдеться у повідомленні.
Дозування для більшості добавок ресвератролу - 100-200 мг на день. Однак, не більше 400 мг на день.
Експерт розповіла, що з їжі добову норму ресвератролу складно отримати. Щоб отримати 100 мг знадобиться така кількість продуктів:
Традиційно ресвератрол використовувався при артриті, болях у шлунку, гепатиті, для суглобів, зниження ризику остеопорозу у жінок у період менопаузи, інфекціях сечовивідних шляхів, грибкових захворюваннях або запаленні шкіри.
Він також має антиканцерогенні, противірусні, нейропротекторні, протизапальні та антиоксидантні властивості, але основний біологічний потенціал ресвератролу належить до кардіо захисту.
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