Е*они туда побольше, чтобы сравнять эти два села: опубликованы доказательства зверств оккупантов

Перехваченные разговоры оккупантов - доказательства того, что командиры приказывают сравнивать с землей украинские населенные пункты.

Об этом говорится в разговоре двух оккупантов, опубликованном СБУ ,

Так, в перехваченных в Тростянце (Сумская область) разговорах между двумя офицерами оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник", они договариваются бомбить жилые кварталы.

В СБУ отметили, что "Венец" - командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" - его подчиненный, командир одного из подразделений.

Оккупанты говорят, что их активно поливают "Градами" и всем, чем только можно. В ответ они обстреливают жилые кварталы.

"Я сейчас лупанул по жилым кварталам. Они сейчас обидятся и будут работать", - докладывает один из них.

"Давай, лупи везде! По населенным пунктам прямо хуя**. На запад брось пару штук. Все ближайшие от меня", - сказал командир и дал приказ почистить два населенных пункта.

"Е*они туда побольше, чтобы сравнять эти две деревни", - дал он приказ.

Далее идет приказ сравнять с землей от восточной до западной стороны село Скряговка.

"Отработать надо по Скряговке, сровнять с землей от восточной до западной стороны", - командует он.