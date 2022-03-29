Е*они туда побольше, чтобы сравнять эти два села: опубликованы доказательства зверств оккупантов
Перехваченные разговоры оккупантов - доказательства того, что командиры приказывают сравнивать с землей украинские населенные пункты.
Об этом говорится в разговоре двух оккупантов, опубликованном СБУ,
Так, в перехваченных в Тростянце (Сумская область) разговорах между двумя офицерами оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник", они договариваются бомбить жилые кварталы.
В СБУ отметили, что "Венец" - командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" - его подчиненный, командир одного из подразделений.
Оккупанты говорят, что их активно поливают "Градами" и всем, чем только можно. В ответ они обстреливают жилые кварталы.
"Я сейчас лупанул по жилым кварталам. Они сейчас обидятся и будут работать", - докладывает один из них.
"Давай, лупи везде! По населенным пунктам прямо хуя**. На запад брось пару штук. Все ближайшие от меня", - сказал командир и дал приказ почистить два населенных пункта.
"Е*они туда побольше, чтобы сравнять эти две деревни", - дал он приказ.
Далее идет приказ сравнять с землей от восточной до западной стороны село Скряговка.
"Отработать надо по Скряговке, сровнять с землей от восточной до западной стороны", - командует он.
Ранее мы писали, что оккупант рассказал, как попал в плен, потому что напился с танкистами и повернул не туда.
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