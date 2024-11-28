"Є купа нюансів". Відомий тренер розповів, що не можна їсти, якщо хочете скинути вагу

Що треба їсти для схуднення

"Щоб схуднення стало успішним і тривалим, твоя дієта має бути тобі до вподоби. Якщо ти налаштований лише "скинути десять кілограм до Нового року", готуйся до йо-йо ефекту. Ні, не той, де кулька повертається в руку, а той, де втрачені кіло повертаються в тіло", - написав тренер.

Тому важливо побудувати свій раціон так, щоб їжа залишалась джерелом радості, а не мукою з кальцієм і цинком у банках. Інакше вистачить вас рівно на 21 день марафону, після чого пельмені знову стануть твоїми кращими друзями.

Ситність vs смак: як балансувати?

Їжа має дві головні характеристики:

Ситність - як добре вона наповнює шлунок; Смак - як сильно вона приносить задоволення.

Некалорійна їжа (наприклад, овочі, фрукти, крупи, нежирне м’ясо) дає більше ситості за меншу кількість калорій. Калорійна їжа (солодощі, снеки, горіхи) дає більше смаку, але швидше "з'їдає" твою денну норму калорій.

Для схуднення оптимально 70-80% калорій отримувати з некалорійної їжі, яка насичує, і 20-30% – із калорійної, яка приносить задоволення.

Що краще їсти?

Некалорійна група (70-80%) : овочі, фрукти, крупи, бобові, яйця, молочні продукти до 2% жирності, нежирне м’ясо і риба.

: овочі, фрукти, крупи, бобові, яйця, молочні продукти до 2% жирності, нежирне м’ясо і риба. Калорійна група (20-30%): шоколад, снеки, ковбаси, олія, горіхи, насіння, соуси, випічка.

Головний принцип: обирайте з кожної групи те, що вам смакує, а не те, що модно чи радить чергова блогерка.

Не існує обов’язкових продуктів для схуднення. Все, що не приносить радості, можна замінити! Їсти потрібно так, щоб раціон став частиною вашого життя, а не тимчасовою дієтою.