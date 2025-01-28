Є у кожній морозилці. Дієтологи назвали 5 продуктів, які корисні для мозку

Заморожені ягоди

Ягоди, такі як чорниця, ожина, малина та полуниця, наповнені поживними речовинами для здоров’я мозку, особливо антиоксидантами та фітохімічними речовинами.

Дієтолог Шеріл Муссатто розповіла, що чорниці наповнені сполуками під назвою антоціани, які пов’язані з покращенням здоров’я мозку.

Дослідження показало, що люди з легким зниженням когнітивних функцій, які щодня вживали порошок дикої чорниці протягом шести місяців, продемонстрували покращену швидкість розумової обробки та меншу когнітивну втому.

Заморожена листова зелень

Листова зелень наповнена вітаміном К, який підтримує пам’ять і когнітивні функції. Вона також є фантастичним джерелом фолієвої кислоти, вітаміну B, пов’язаного зі зниженням ризику деменції.

Лише 1 чашка нарізаного замороженого шпинату дає вам майже в п’ять разів більше добової норми вітаміну K і більш ніж половину норми фолієвої кислоти.

Заморожені овочі

Хрестоцвіті овочі, як-от броколі, цвітна капуста та брюссельська капуста, містять вітамін К. Вони також наділені фітохімічними речовинами та антиоксидантами, які можуть захистити клітини мозку від пошкодження вільними радикалами та запалення.

Такі овочі також містять сульфорафан - потужну сполуку, яка може додатково захищати клітини мозку від окислювального стресу та запалення.

Риба

Жирна риба, така як лосось, скумбрія та оселедець, насичена омега-3 жирними кислотами, які необхідні для підтримки структури та плинності клітин мозку та покращення кровотоку в мозку.

Саме жирна морська риба містить велику кількість поліненасичених жирних кислот омега-3. З цих кислот в нашому організмі виробляється речовина мієлін, що є своєрідним ізоляційним матеріалом для нервових волокон.

Заморожений едамаме

Едамаме - варені у воді або на пару в стручках незрілі соєві боби, популярна закуска японської кухні.

Ці багаті поживними речовинами соєві боби наповнені білком і клітковиною. Крім того, вони доступні і прості в приготуванні. Вони також наповнені поживними речовинами, пов’язаними з покращенням здоров’я мозку.