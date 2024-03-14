Є в кожній аптечці. Популярний серед українців препарат провокує крововилив у мозок

Для чого вживають аспірин

Звичний для багатьох українців аспірин (ацетилсаліцилову кислоту) можуть використовувати для:

полегшення болю (головного, зубного, м'язового, менструального тощо)

зниження температури (при лихоманці, спричиненій застудою, грипом або іншими інфекціями)

зняття запалення (спричиненого артритом, тендовагінітом, бурситом чи іншими захворюваннями)

профілактики серцево-судинних захворювань та інсульту (оскільки він допомагає зменшити згортання крові та знизити ризик утворення тромбів)

Водночас група вчених з Чжецзянського університету на південному сході Китаю та їхні колеги зі США виявили, що навіть у невеликих дозах аспірин може стати причиною крововиливу.

Що відомо про дослідження

У межах дослідження експерти проаналізували 13 клінічних випробувань, участь в яких взяли понад 134 тис. пацієнтів.

З'ясувалося, що ризик від використання аспірину в якості профілактики серцево-судинних захворювань може значно перевищувати користь.

В цілому було доведено, що щоденне вживання аспірину знижує ймовірність першого серцевого нападу чи інсульту, проте безрецептурний препарат може також призвести до небезпечних для життя кровотеч у шлунку, кишечнику та мозку.

За словами медиків, особливо небезпечним є ймовірний внутрішньочерепний крововилив.

Крім цього, не варто забувати й про ймовірну алергію на ацетилсаліцилову кислоту.

Про те, що аспірин не підходить вашому організму, можуть свідчити: задуха, астматичні напади, задишка, хрипи в легенях, печія, коліки, розлад шлунку та навіть зміна кольору калу.

Для кого аспірин особливо небезпечний

На думку науковців, ризики, пов'язані із вживанням аспірину, зростають з віком пацієнтів. Дехто відносить до групи ризику також і людей з низькою вагою.

"Докази чіткі: починати щоденний режим прийому аспірину людям віком 60 років і старше, аби запобігти першому серцевому нападу або інсульту, не рекомендується", - наголосила доктор медичних наук і член американської незалежної групи експертів з первинної медичної допомоги та профілактики (USPSTF) Чієн Вен Ценг.

Водночас кожному, хто вже приймає аспірин і має щодо цього ті чи інші питання, дослідники радять проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.