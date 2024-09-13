Є головні правила. Імунолог розказала, як дітям не підчепити інфекції в школі

Що треба знати

Скупчення дітей які, можливо, не бачили один одного місяцями, створює середовище, сприятливе для поширення хвороб.

Цей період викликає особливе занепокоєння, оскільки відомо, що діти є ефективними носіями мікробів, часто навіть не підозрюючи про це. Важливо, щоб батьки озброїлися знаннями та стратегіями, щоб мінімізувати ймовірність хвороби, яка вплине на їхні сім’ї в цей час.

Професор Шина Круікшенк, імунолог з Університету Манчестера розказала, як вбергетися від хвороб.

Головні правила профілактики інфекцій

Щеплення

Переконайтеся, що ваші діти отримають щеплення, - це головне, що ви можете зробити, щоб утриматися від хвороб. Якщо існують щеплення для запобігання певним інфекціям, то це було б абсолютно необхідно».

Дотримуйтесь належної гігієни

Підтримання належної гігієни має вирішальне значення. Чхніть у серветку та викиньте її, заохочуючи своїх дітей робити те саме. Замість того, щоб кашляти в руки, використовуйте руку і пам’ятайте, що регулярне миття рук має вирішальне значення для обмеження поширення мікробів.

Правильне харчування

Добре збалансоване харчування є необхідним для міцної імунної системи. Це помилкова думка, що існують певні чарівні продукти, які можуть підвищити наш імунітет, але погане харчування дуже впливає на це.

Уникайте надмірної залежності від добавок

Хоча вітаміни важливі, багато з них можна отримати за допомогою здорового харчування. Професор каже, що немає переконливих доказів того, що ми повинні приймати добавки.

Достатньо відпочивайте

Якісний сон життєво важливий для роботи імунітету. Важливо приділяти час відпочинку. Будь то п’ять хвилин медитації, насолода садом або танці під улюблену музику, знайдіть те, що допоможе вам розслабитися.

Залишайтеся активними

Регулярна фізична активність підтримує імунне здоров’я. Надмірна пасивність не приносить користі нашій імунній системі. Хоча під час зниження температури залишатися активним може бути важче, не потрібно докладати значних зусиль, щоб включити рух у свій день.