Є у багатьох вдома. Лікар назвав суперпродукт, який допомагає швидше схуднути

Як гриби сприяють схудненню

За словами професора Франкліна Джозефа, експерта клініки схуднення доктора Франка, гриби - це продукт, коли справа доходить до втрати кілограмів. Гриби не тільки низькокалорійні, але й багаті ерготіонеїном - потужним антиоксидантом, який може допомогти в контролі ваги.

Ерготіонеїн, який переважно міститься в грибах, виявляє потужні антиоксидантні та протизапальні властивості. Ці властивості можуть покращити метаболічні процеси та сприяти зниженню ваги.

Наукові дослідження визначили гриби як основне харчове джерело ерготіонеїну. Вважається, що ця унікальна амінокислота захищає клітини від окислювального стресу та запалення - факторів, які часто пов’язані з ожирінням і метаболічними розладами.

Зменшуючи окисне пошкодження, ерготіонеїн може покращити клітинну функцію та енергетичний обмін, сприяючи втраті ваги. Додавання різноманітних грибів у страви може бути як економічно ефективним, так і корисним.

"Звичайні сорти, такі як шиїтаке, гливи та королівські устричні гриби - це суперпродукти з особливо високим вмістом ерготіонеїну, і їх можна придбати в супермаркетах", - зазначив експерт.

Скільки грибів споживати на день

Споживання приблизно від 35 до 50 г грибів на день може забезпечити значущу дозу ерготіонеїну для підтримки контролю ваги.

Для тих, хто просто не любить гриби, добавки з грибами є хорошим варіантом. Ці добавки поєднують екстракти з різних видів грибів, потенційно забезпечуючи вищу дозу ерготіонеїну та інших корисних сполук.

Окрім ерготіонеїну, гриби пропонують додаткові переваги для схуднення.

Професор Джозеф розповів, що гриби є хорошим джерелом харчових волокон, які сприяють ситості та допомагають травленню. Крім того, гриби містять такі важливі поживні речовини, як вітаміни групи B і мінерали, які підтримують загальний стан здоров’я та метаболічні функції.

Хоча гриби можуть сприяти зниженню ваги, вони є найбільш ефективними, якщо їх включати до складу збалансованої дієти та здорового способу життя.

Регулярна фізична активність, гідратація та уважні харчові звички є ключовими компонентами будь-якого схуднення.

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