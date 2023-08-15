Джозефіна Джексон - про декриміналізацію порно: "Це позитив для економіки"

В Україні пропонують легалізувати порнографію. Тепер відповідальність залишиться лише за те, що передбачає покарання відповідно до Кримінального Кодексу України. Разом із тим експерти переконані, що декриміналізація порноіндустрії є позитивним рішенням для української економіки.

Що тепер зміниться та чи справді така пропозиція є важливою - детальніше читайте нижче в матеріалі Styler.

Що пропонують у Раді

Народний депутат Ярослав Железняк розповів у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що в Україні планують легалізувати порно.

Тобто за ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних матеріалів (ст. 301 КК) та утримання місць розпусти та зведення (ст. 302 ККУ) прибирають кримінальну відповідальність.

Але вона залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake)

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія)

порно з дітьми та розповсюдження серед дітей

Сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж залишаються кримінальними злочинами.

Уривок із законопроєкту (скриншот: Styler)

Одним із головних аргументів на користь законопроєкту про декриміналізацію порнографії є вплив на економіку.

"Платформа контенту за підписку OnlyFans, на якій переважає "контент для дорослих" однією з перших зареєструвалася в Україні платником так званого "податку на Google". За перше півріччя 2023 року компанія нарахувала 928 200 доларів США ПДВ і сплатила до бюджету України близько 34 мільйони гривень. Нагадаємо, що оскільки Україна не може використовувати на оборону фінансування, отримане від донорів, майже всі власні доходи бюджету йдуть на армію", - йдеться в пояснювальній записці.

Що про такі зміни думає українська порноакторка

Раніше Юлія Сенюк, або Джозефіна Джексон (сценічне ім'я) говорила в інтерв'ю Styler, що легалізація порнографії - це залучення іноземних інвестицій.

"Зокрема іноземні компанії будуть створювати студії в Україні, бо це дешевше, ніж в Європі чи Америці. Давати робочі місця фотографам, візажистам, українським актрисам. Нашим акторам, своєю чергою, не доведеться їздити за кордон, всі отримають можливість працювати в себе вдома і всі при цьому будуть платити податки в бюджет", - сказала вона.

Акторка також додала, що поки таке рішення не ухвалили, Україна втрачає багато грошей.

Українська порноакторка Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Декриміналізацію раніше вже обговорювали

У 2022 році на сайті Офісу Президента зареєстрували петицію про необхідність легалізації порноіндустрії в Україні. У ній знову-таки йдеться про додаткові гроші в держбюджет і витрату зайвих зусиль правоохоронців на боротьбу з порнографією в інтернеті.

"Величезна кількість грошей платників податків виділяється на закупки порнографічного матеріалу і пошуку "злочинців". Замість того, щоб дії кіберполіції зосередити на боротьбі проти російських кібератак, проти російської дезінформації, ботів, замість того, щоб виділити кошти на українізацію інтернету. Тому пропоную стати правовою державою не лише на папері, але й по факту", - написав автор.

Петиція набрала 25 589 необхідних голосів, після чого Володимир Зеленський відреагував на неї.

Раніше в Україні вже порушували запитання декриміналізації порно (скриншот: petition.president.gov.ua)

У відповіді він зазначив, що Законом України забороняється виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру. Однак на цьому відповідь президента не закінчилася.

"Враховуючи зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - додав Зеленський.

За словами Ярослава Железняка, за три дні на сайті Верховної Ради з'явиться законопроєкт про декриміналізацію порно, а своїх колег у кулуарах він закликав підтримати ініціативу.