Джон Бон Джові врятував від смерті жінку (відео)

Що сталося

Співак знімав кліп у Нешвіллі. 62-річний Бон Джові перебував на мосту й помітив жінку, яка збиралася стрибнути у воду.

Артист відреагував миттєво. Він підійшов до невідомої разом зі своїм охоронцем й почав з нею говорити. Усього за декілька секунд йому вдалося вмовити жінку, аби та відмовилася від ідеї стрибати.

Вона перелізла на міст, хоча була вже за крок від самогубства - невідома стояла просто перед "прірвою", тримаючись руками за поруччя. Коли ж Бон Джові вмовив її повернутися на міст, трагедії вдалося уникнути.

Бон Джові врятував жінку (скріншот)

Співак обійняв жінку. А момент, коли він врятував її від смерті, миттєво "розлетівся" мережею. Про це вже говорять в американських новинах.

Також інцидент прокоментував начальник місцевої поліції. Він зазначив, що вдячний співаку за його вчинок.

"Великі оплески Джону Бон Джові та його команді за допомогу жінці у кризовому стані. Бон Джові допоміг їй злізти з краю мосту через річку Камберленд і опинитися у безпеці. Ми всі повинні працювати, щоб забезпечити безпеку один одного", - заявив він.