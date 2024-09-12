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Джон Бон Джові врятував від смерті жінку (відео)

Джон Бон Джові (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий співак Джон Бон Джові приємно здивував фанів та став героєм усіх новинних сюжетів на телебаченні. Артист випадково врятував жінку, яка хотіла скоїти самогубство.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), цей момент потрапив на відео.

Що сталося

Співак знімав кліп у Нешвіллі. 62-річний Бон Джові перебував на мосту й помітив жінку, яка збиралася стрибнути у воду.

Артист відреагував миттєво. Він підійшов до невідомої разом зі своїм охоронцем й почав з нею говорити. Усього за декілька секунд йому вдалося вмовити жінку, аби та відмовилася від ідеї стрибати.

Вона перелізла на міст, хоча була вже за крок від самогубства - невідома стояла просто перед "прірвою", тримаючись руками за поруччя. Коли ж Бон Джові вмовив її повернутися на міст, трагедії вдалося уникнути.

Бон Джові врятував жінку (скріншот)

Співак обійняв жінку. А момент, коли він врятував її від смерті, миттєво "розлетівся" мережею. Про це вже говорять в американських новинах.

Також інцидент прокоментував начальник місцевої поліції. Він зазначив, що вдячний співаку за його вчинок.

"Великі оплески Джону Бон Джові та його команді за допомогу жінці у кризовому стані. Бон Джові допоміг їй злізти з краю мосту через річку Камберленд і опинитися у безпеці. Ми всі повинні працювати, щоб забезпечити безпеку один одного", - заявив він.

 

До слова, раніше Емінем розчулив виступом на MTV Video Music Awards 2024.

Окрім цього, нещодавно Євген Клопотенко розкрив деталі зустрічі з Майклом Дугласом.

Під час створення матеріалу було використано джерела: TMZ, трансляція новин на YouTube-каналі 9NEWS.

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