Джо Байден трижды упал, пока поднимался на борт своего самолета: появилось видео

Джо Байден, который недавно назвал Путина убийцей, попал в курьезную ситуацию. Так, президент США три раза подряд падал на устланной красным ковром лестнице, пока поднимался на борт Air Force One.
Видео опубликовали в своем Twitter-аккаунте издание The Hill и репортер Reuters Тревор Ханникатт.
Этот инцидент с 78-летним главой Белого дома произошел 19 марта на базе ВВС Эндрюс в Мэриленде, когда он улетал с рабочим визитом в Атланту, штат Джорджия.
На кадрах видно, как Байден неоднократно теряет равновесие и спотыкается. Судя по всему, первый "оступ" разозлил президента. И в спешке он хотел быстренько преодолеть оставшееся расстояние.
Потом ему все же удалось вернуть самообладание и дойти до самолета. Более того, он развернулся и отдал честь военнослужащим, которые стали свидетелями курьеза.
Байден падает, поднимается и снова падает. И так несколько раз
Падения Байдена с другого ракурса
Американская пресса делает акцент на том, что Байден - самый старый политик, когда-либо избранный президентом Соединенных Штатов. Кроме того, его предшественник - 74-летний Дональд Трамп неоднократно критиковал Байдена за то, что он "слишком стар для этой роли".
В то же время, в сети вспомнили, как в похожую ситуацию попал 38-й президент США Джеральд Форд. Только он упал, когда спускался по трапу.
Напомним, что Джо Байден ответил Путину на предложение провести дебаты онлайн.