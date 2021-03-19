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Джо Байден трижды упал, пока поднимался на борт своего самолета: появилось видео

Автор: Styler

Джо Байден, который недавно назвал Путина убийцей, попал в курьезную ситуацию. Так, президент США три раза подряд падал на устланной красным ковром лестнице, пока поднимался на борт Air Force One.

Видео опубликовали в своем Twitter-аккаунте издание The Hill и репортер Reuters Тревор Ханникатт.

Этот инцидент с 78-летним главой Белого дома произошел 19 марта на базе ВВС Эндрюс в Мэриленде, когда он улетал с рабочим визитом в Атланту, штат Джорджия.

На кадрах видно, как Байден неоднократно теряет равновесие и спотыкается. Судя по всему, первый "оступ" разозлил президента. И в спешке он хотел быстренько преодолеть оставшееся расстояние.

Потом ему все же удалось вернуть самообладание и дойти до самолета. Более того, он развернулся и отдал честь военнослужащим, которые стали свидетелями курьеза.

Байден падает, поднимается и снова падает. И так несколько раз

Падения Байдена с другого ракурса

Американская пресса делает акцент на том, что Байден - самый старый политик, когда-либо избранный президентом Соединенных Штатов. Кроме того, его предшественник - 74-летний Дональд Трамп неоднократно критиковал Байдена за то, что он "слишком стар для этой роли".

В то же время, в сети вспомнили, как в похожую ситуацию попал 38-й президент США Джеральд Форд. Только он упал, когда спускался по трапу.

Напомним, что Джо Байден ответил Путину на предложение провести дебаты онлайн.

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