Джо Байден трижды упал, пока поднимался на борт своего самолета: появилось видео

Джо Байден, который недавно назвал Путина убийцей , попал в курьезную ситуацию. Так, президент США три раза подряд падал на устланной красным ковром лестнице, пока поднимался на борт Air Force One.

Этот инцидент с 78-летним главой Белого дома произошел 19 марта на базе ВВС Эндрюс в Мэриленде, когда он улетал с рабочим визитом в Атланту, штат Джорджия.

На кадрах видно, как Байден неоднократно теряет равновесие и спотыкается. Судя по всему, первый "оступ" разозлил президента. И в спешке он хотел быстренько преодолеть оставшееся расстояние.

Потом ему все же удалось вернуть самообладание и дойти до самолета. Более того, он развернулся и отдал честь военнослужащим, которые стали свидетелями курьеза.

President Joe Biden trips climbing the stairs to Air Force 1 pic.twitter.com/x8UD7q0a48 — The Hill (@thehill) March 19, 2021

Байден падает, поднимается и снова падает. И так несколько раз

President Biden stumbled and recovered as he climbed aboard Air Force One on his way to Georgia pic.twitter.com/92N05Ukcvk — Trevor Hunnicutt (@TrevorNews) March 19, 2021

Падения Байдена с другого ракурса

Американская пресса делает акцент на том, что Байден - самый старый политик, когда-либо избранный президентом Соединенных Штатов. Кроме того, его предшественник - 74-летний Дональд Трамп неоднократно критиковал Байдена за то, что он "слишком стар для этой роли".

В то же время, в сети вспомнили, как в похожую ситуацию попал 38-й президент США Джеральд Форд. Только он упал, когда спускался по трапу.