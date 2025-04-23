Джинсові шорти та ковбойські чоботи - гарячі тренди весни 2025: приклад від акторки Світлицької

Українська акторка Олена Світлицька продемонструвала стильний весняний образ, у якому об'єднала кілька головних трендів сезону. Її лук став прикладом того, як модно і невимушено виглядати цієї весни.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram вирішило детальніше розповісти, з чим поєднувати ковбойські чоботи навесні 2025.

Який "лук" обрала Олена Світлицька

Актриса показала цікавий образ на весну, основою якого стали короткі шорти з деніму з високою лінією талії. Їх вона доповнила чорним ременем.

З джинсовими шортами вона вирішила одягнути коричневу сорочку в клітинку. Її Світлицька зав'язала на вузол, зробивши таким чином акцент на тонкій талії.

А завершити лук вона вирішила ковбойськими чобітьми із замші світло-бежевого відтінку.



Образ на весну з шортами (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Деталі образу актриси

Джинсові шорти

Джинсові шорти - це незмінний елемент весняного гардероба, і в 2025 році вони знову на піку популярності - від класичних прямих моделей до більш розширених або з завищеною талією. Зазвичай їх носять із легкими топами, футболками або блузами, створюючи елегантний і водночас невимушений вигляд.

У тренді шорти з потертостями та рваними елементами, які надають образу легкості та невимушеності. Джинсові шорти чудово комбінуються з різноманітними аксесуарами, і одна з головних тенденцій - це комбінація з ковбойськими чобітьми.



Олена Світлицька задає тренди (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Сорочка в клітинку

Клітинка - один із найуніверсальніших і вічно актуальних принтів, який не виходить з моди. У 2025 році сорочки в клітинку, як і раніше, будуть у тренді. Навесні рекомендується звернути увагу на більш легкі та повітряні варіанти, які ідеально підійдуть для теплих днів

Сорочка в клітинку може бути як вільного крою, так і більш приталеною, залежно від вашого стилю. Її можна носити не тільки на вулицю, а і як елемент багатошарового вбрання в поєднанні з джинсовими шортами або джинсами.



Актриса продемонструвала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Ковбойські чоботи

Ковбойські чоботи - один з найпомітніших трендів весни 2025. Вони стали важливим елементом не тільки західного стилю, а й міського вуличного модного образу. Чоботи можуть бути як класичними, так і з новими деталями, як-от пряжки, декоративні шви, текстури зі шкіри зі строкатими візерунками або навіть візуальними елементами, що імітують зміїну шкіру.

Ковбойські чоботи чудово поєднуються з джинсовими шортами, створюючи контраст між легким літнім вбранням і більш жорстким стилем. Вони також гарно виглядають з довгими сукнями, спідницями максі та навіть з легкими пальтами. Взуття цього типу надає образу шику і сміливості, що робить його ідеальним для весняних прогулянок.



Олена Світлицька з колегами (фото: instagram.com/olena_svitlytska)