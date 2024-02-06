"Джеймс Вебб" представив, як може виглядати наша система після загибелі Сонця

З використанням детектора середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) на космічному телескопі "Вебб", астрономи з Наукового інституту космічного телескопа (STSI) провели безпосередні спостереження двох систем, де гігантські планети обертаються навколо мертвих зірок - білих карликів D 1202-232 та WD 2105-82.

Саме білим карликом стане після загибелі Сонце, коли скине свою зовнішню оболонку. За оцінками, подібний процес відбудеться приблизно через 5 мільярдів років.

Проте вчені не мають точної інформації про те, що станеться з планетами в нашій сонячній системі. Передбачається, що зовнішні прошарки Сонця, розширюючись, можуть поглинути Меркурій, Венеру, Землю і, можливо, Марс, але інші планети можуть залишитися неушкодженими.

Інтерес викликають дві виявлені системи, оскільки гігантські планети в них імітують розташування Юпітера та Сатурна після загибелі Сонця. В одній із систем планета знаходиться на відстані 11,5 астрономічних одиниць (1 а.о. приблизно дорівнює 150 млн км), а в іншій - на відстані 34,5 а.о. Точні маси цих планет невідомі, але вони оцінюються в межах від однієї до семи мас Юпітера.

Дві екзопланети, які видно навколо білих карликів за допомогою інструменту JWST MIRI (фото: Mulaney)

Подальші дослідження цих систем за допомогою "Вебба" можуть допомогти краще зрозуміти, яке майбутнє очікує планети навколо Сонця після його загибелі.