Джейк Пол, який побив Тайсона, домовився про бій із непереможним чемпіоном: що відомо

Відомий промоутер Едді Хірн зробив гучну заяву про майбутнє популярного американського блогера та боксера Джейка Пола.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал FightHype.com.
За словами функціонера, Пол вийде на ринг восени 2025 року проти одного з найнебезпечніших чемпіонів світу - Джервонти Девіса.
“Джервонта проведе бій з Джейком Полом у листопаді 2025 року. Що буде далі? Побачимо. Зараз на Пола чекає бій проти Чавеса – це непоганий хід”, – заявив Хірн журналістам.
Перед зустріччю з Девісом Полу доведеться пройти ще одне випробування. Уже 28 червня 2025 року блогер битиметься із досвідченим мексиканським боксером Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим, колишнім чемпіоном світу у середній вазі. Цей поєдинок стане своєрідною перевіркою готовності Пола до ще серйозніших викликів.
Девіс - один із найгрізніших боксерів сучасності у легкій вазі. Він славиться своєю вибуховою технікою, потужним ударом і видовищним стилем бою. Протистояння Девіса та Пола обіцяє стати подією року для шанувальників боксу та фанатів шоу-бізнесу.
Очікується, що бій приверне колосальну увагу не тільки через спортивну інтригу, а й завдяки величезній популярності обох бійців за межами рингу. Враховуючи активність Пола у медіа та шоу-бізнесі, а також репутацію Девіса серед професійних боксерів, на фанатів чекає справжній вибух емоцій.
У листопаді 2024 року Пол провів наразі найгучніший бій у своїй кар’єрі, коли зустрівся із легендарним Майком Тайсоном. Шоумен сенсаційно переміг легенду боксу одноголосним рішенням суддів із рахунком 80-72, 79-73, 79-73.
Той бій став сьомою поразкою Тайсона у професійній кар’єрі. Для Пола ж ця перемога відкрила нові можливості для ще масштабніших боїв проти топ-зірок.
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