Джейк Пол, який побив Тайсона, домовився про бій із непереможним чемпіоном: що відомо

З ким буде битися Джейк Пол

За словами функціонера, Пол вийде на ринг восени 2025 року проти одного з найнебезпечніших чемпіонів світу - Джервонти Девіса.

“Джервонта проведе бій з Джейком Полом у листопаді 2025 року. Що буде далі? Побачимо. Зараз на Пола чекає бій проти Чавеса – це непоганий хід”, – заявив Хірн журналістам.

Перед зустріччю з Девісом Полу доведеться пройти ще одне випробування. Уже 28 червня 2025 року блогер битиметься із досвідченим мексиканським боксером Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим, колишнім чемпіоном світу у середній вазі. Цей поєдинок стане своєрідною перевіркою готовності Пола до ще серйозніших викликів.

Чому бій Пола із Девісом викликає величезний інтерес

Девіс - один із найгрізніших боксерів сучасності у легкій вазі. Він славиться своєю вибуховою технікою, потужним ударом і видовищним стилем бою. Протистояння Девіса та Пола обіцяє стати подією року для шанувальників боксу та фанатів шоу-бізнесу.

Очікується, що бій приверне колосальну увагу не тільки через спортивну інтригу, а й завдяки величезній популярності обох бійців за межами рингу. Враховуючи активність Пола у медіа та шоу-бізнесі, а також репутацію Девіса серед професійних боксерів, на фанатів чекає справжній вибух емоцій.