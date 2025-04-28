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Джейк Пол, який побив Тайсона, домовився про бій із непереможним чемпіоном: що відомо

Понеділок 28 квітня 2025 08:40
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Джейк Пол, який побив Тайсона, домовився про бій із непереможним чемпіоном: що відомо Джейк Пол зустрінеться з чемпіоном світу на рингу (фото: facebook.com/jakepaul)
Автор: Фелікс Коркін

Відомий промоутер Едді Хірн зробив гучну заяву про майбутнє популярного американського блогера та боксера Джейка Пола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал FightHype.com.

З ким буде битися Джейк Пол

За словами функціонера, Пол вийде на ринг восени 2025 року проти одного з найнебезпечніших чемпіонів світу - Джервонти Девіса.

Джервонта проведе бій з Джейком Полом у листопаді 2025 року. Що буде далі? Побачимо. Зараз на Пола чекає бій проти Чавеса – це непоганий хід”, – заявив Хірн журналістам.

Перед зустріччю з Девісом Полу доведеться пройти ще одне випробування. Уже 28 червня 2025 року блогер битиметься із досвідченим мексиканським боксером Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим, колишнім чемпіоном світу у середній вазі. Цей поєдинок стане своєрідною перевіркою готовності Пола до ще серйозніших викликів.

Чому бій Пола із Девісом викликає величезний інтерес

Девіс - один із найгрізніших боксерів сучасності у легкій вазі. Він славиться своєю вибуховою технікою, потужним ударом і видовищним стилем бою. Протистояння Девіса та Пола обіцяє стати подією року для шанувальників боксу та фанатів шоу-бізнесу.

Очікується, що бій приверне колосальну увагу не тільки через спортивну інтригу, а й завдяки величезній популярності обох бійців за межами рингу. Враховуючи активність Пола у медіа та шоу-бізнесі, а також репутацію Девіса серед професійних боксерів, на фанатів чекає справжній вибух емоцій.

Чим прославився Джейк Пол у боксі

У листопаді 2024 року Пол провів наразі найгучніший бій у своїй кар’єрі, коли зустрівся із легендарним Майком Тайсоном. Шоумен сенсаційно переміг легенду боксу одноголосним рішенням суддів із рахунком 80-72, 79-73, 79-73.

Той бій став сьомою поразкою Тайсона у професійній кар’єрі. Для Пола ж ця перемога відкрила нові можливості для ще масштабніших боїв проти топ-зірок.

Читайте також більше про особисте життя Джейка Пола - з чого він починав карʼєру і щ ким зустрічається.

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