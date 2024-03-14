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Джей Ло показала запальні танці у напівпрозорому вбранні (відео)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес вміє здивувати сміливістю своїх образів й останній не став виключенням.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Дженніфер Лопес показала, як танцює у прозорому костюмі 

Дженніфер Лопес останнім часом доволі часто виходить на сцену та дивує своїх прихильників не лише новим рівнем творчості, а ще й цікавими та іноді навіть занадто відвертими вбраннями.

Так, наприклад, на своєму крайньому виступі, Джей Ло з’явилась у прозорому комбінезоні, в якому дуже активно танцювала під час свого виступу.

Варто сказати, що Лопес дійсно запалила сцену своїм виступом, оскільки вона виконала активний танець під свій же трек разом з шоу-балетом, кий був одягнений в однакові костюми. 

Дженніфер одним рухом покликала їх на сцену і разом з дівчатами танцювала постановку свого виступу. 

Лопес була у досить відвертому образі, але цей прозорий комбінезон зовсім не заважає співачці рухати всіма частинами тіла та ще й співати при цьому. 

Свій оригінальний комбінезон зірка доповнила сяючими чоботами та вирішила накрутити локони й залишила їх розпущеними, аби жодна зачіска не заважала їй активно рухатись на сцені. 

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Дженніфер Лопесспівака