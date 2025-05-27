Дженніфер Лопес влаштувала фурор на American Music Awards 2025: гарячі танці та пристрасні поцілунки

Лопес відкрила шоу танцювальним попурі, що складалося з 23 пісень, стиснутих у шість хвилин. 55-річна зірка обрала для виступу тілесне боді з чорними акцентами, яке було повністю вкрите кристалами. Доповнити лук вона вирішила чобітьми на підборах.

Зазначимо, що Дженніфер - четверта співачка, яка двічі була соло-ведучою церемонії. Востаннє це було десять років тому, у 2015 році.

Цього разу вона вирішила зробити свій виступ ще ефектнішим. Вона підкорила публіку запальними танцями, а потім продемонструвала палкий поцілунок із танцюристом і танцівницею під пісню "Lose Control".

Хто отримав American Music Awards 2025

Найбільше нагород American Music Awards у 2025 році отримала співачка Біллі Айліш. Вона перемогла в номінаціях артист року, альбом року, пісня року, найкращий гастролюючий артист, найкраща поп-артистка, найкращий поп-альбом, найкраща поп-пісня.

Співачка Бейонсе переключилася на кантрі-музику і виграла дві важливі нагороди: найкраща кантрі-виконавиця і найкращий кантрі-альбом.

Емінем виграв дві нагороди: найкращий хіп-хоп-виконавець і хіп-хоп-альбом року з альбомом "The Death Of Slim Shady".

Артист року : Біллі Айліш

: Біллі Айліш Новий артист року : Грейсі Абрамс

: Грейсі Абрамс Альбом року : Біллі Айліш - Hit Me Hard and Soft

: Біллі Айліш - Hit Me Hard and Soft Пісня року : Біллі Айліш - Birds of a Feather

: Біллі Айліш - Birds of a Feather Найкраще музичне відео : Die With a Smile

: Die With a Smile Найкраща хіп-хоп пісня : Кендрік Ламар - Not Like Us

: Кендрік Ламар - Not Like Us Найкращий чоловічий R&B-виконавець : The Weeknd

: The Weeknd Найкраща виконавиця R&B : SZA

: SZA Найкращий K-Pop артист : RM (BTS)

: RM (BTS) Найкращий саундтрек: Arcane League of Legends: Сезон 2.

Що відомо про American Music Awards

Зазначимо, що American Music Awards (AMAs) - щорічна американська музична премія, створена 1973 року продюсером Діком Кларком для телевізійної мережі ABC, коли в неї закінчився контракт на трансляцію "Греммі".

На відміну від "Греммі", де лауреатів обирають на підставі голосів членів Національної академії мистецтва і науки звукозапису, AMAs обирає їх шляхом опитування громадськості та фанатів, які голосують на офіційному сайті премії.