Дженніфер Лопес влаштувала фурор на American Music Awards 2025: гарячі танці та пристрасні поцілунки

27 травня в Лас-Вегасі (США) відбулася церемонія вручення премії American Music Awards (AMA) 2025. Ведучою цього заходу стала Дженніфер Лопес, яка вразила виступом з досить пікантною ноткою - поцілунками з танцюристами.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в акаунті Buzzing Pop у соцмережі Х.
Лопес відкрила шоу танцювальним попурі, що складалося з 23 пісень, стиснутих у шість хвилин. 55-річна зірка обрала для виступу тілесне боді з чорними акцентами, яке було повністю вкрите кристалами. Доповнити лук вона вирішила чобітьми на підборах.
Зазначимо, що Дженніфер - четверта співачка, яка двічі була соло-ведучою церемонії. Востаннє це було десять років тому, у 2015 році.
Цього разу вона вирішила зробити свій виступ ще ефектнішим. Вона підкорила публіку запальними танцями, а потім продемонструвала палкий поцілунок із танцюристом і танцівницею під пісню "Lose Control".
Найбільше нагород American Music Awards у 2025 році отримала співачка Біллі Айліш. Вона перемогла в номінаціях артист року, альбом року, пісня року, найкращий гастролюючий артист, найкраща поп-артистка, найкращий поп-альбом, найкраща поп-пісня.
Співачка Бейонсе переключилася на кантрі-музику і виграла дві важливі нагороди: найкраща кантрі-виконавиця і найкращий кантрі-альбом.
Емінем виграв дві нагороди: найкращий хіп-хоп-виконавець і хіп-хоп-альбом року з альбомом "The Death Of Slim Shady".
Зазначимо, що American Music Awards (AMAs) - щорічна американська музична премія, створена 1973 року продюсером Діком Кларком для телевізійної мережі ABC, коли в неї закінчився контракт на трансляцію "Греммі".
На відміну від "Греммі", де лауреатів обирають на підставі голосів членів Національної академії мистецтва і науки звукозапису, AMAs обирає їх шляхом опитування громадськості та фанатів, які голосують на офіційному сайті премії.
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