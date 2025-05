Дженніфер Лопес влаштувала фурор на American Music Awards 2025: гарячі танці та пристрасні поцілунки

Лопес відкрила шоу танцювальним попурі, що складалося з 23 пісень, стиснутих у шість хвилин. 55-річна зірка обрала для виступу тілесне боді з чорними акцентами, яке було повністю вкрите кристалами. Доповнити лук вона вирішила чобітьми на підборах.

Зазначимо, що Дженніфер - четверта співачка, яка двічі була соло-ведучою церемонії. Востаннє це було десять років тому, у 2015 році.

Цього разу вона вирішила зробити свій виступ ще ефектнішим. Вона підкорила публіку запальними танцями, а потім продемонструвала палкий поцілунок із танцюристом і танцівницею під пісню "Lose Control".

Jennifer Lopez makes out with her dancers during her opening number at the #AMAs.



