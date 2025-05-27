ua en ru
Вт, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дженніфер Лопес влаштувала фурор на American Music Awards 2025: гарячі танці та пристрасні поцілунки

Вівторок 27 травня 2025 11:45
UA EN RU
Дженніфер Лопес влаштувала фурор на American Music Awards 2025: гарячі танці та пристрасні поцілунки Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

27 травня в Лас-Вегасі (США) відбулася церемонія вручення премії American Music Awards (AMA) 2025. Ведучою цього заходу стала Дженніфер Лопес, яка вразила виступом з досить пікантною ноткою - поцілунками з танцюристами.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в акаунті Buzzing Pop у соцмережі Х.

Лопес відкрила шоу танцювальним попурі, що складалося з 23 пісень, стиснутих у шість хвилин. 55-річна зірка обрала для виступу тілесне боді з чорними акцентами, яке було повністю вкрите кристалами. Доповнити лук вона вирішила чобітьми на підборах.

Зазначимо, що Дженніфер - четверта співачка, яка двічі була соло-ведучою церемонії. Востаннє це було десять років тому, у 2015 році.

Цього разу вона вирішила зробити свій виступ ще ефектнішим. Вона підкорила публіку запальними танцями, а потім продемонструвала палкий поцілунок із танцюристом і танцівницею під пісню "Lose Control".

Хто отримав American Music Awards 2025

Найбільше нагород American Music Awards у 2025 році отримала співачка Біллі Айліш. Вона перемогла в номінаціях артист року, альбом року, пісня року, найкращий гастролюючий артист, найкраща поп-артистка, найкращий поп-альбом, найкраща поп-пісня.

Співачка Бейонсе переключилася на кантрі-музику і виграла дві важливі нагороди: найкраща кантрі-виконавиця і найкращий кантрі-альбом.

Емінем виграв дві нагороди: найкращий хіп-хоп-виконавець і хіп-хоп-альбом року з альбомом "The Death Of Slim Shady".

  • Артист року: Біллі Айліш
  • Новий артист року: Грейсі Абрамс
  • Альбом року: Біллі Айліш - Hit Me Hard and Soft
  • Пісня року: Біллі Айліш - Birds of a Feather
  • Найкраще музичне відео: Die With a Smile
  • Найкраща хіп-хоп пісня: Кендрік Ламар - Not Like Us
  • Найкращий чоловічий R&B-виконавець: The Weeknd
  • Найкраща виконавиця R&B: SZA
  • Найкращий K-Pop артист: RM (BTS)
  • Найкращий саундтрек: Arcane League of Legends: Сезон 2.

Що відомо про American Music Awards

Зазначимо, що American Music Awards (AMAs) - щорічна американська музична премія, створена 1973 року продюсером Діком Кларком для телевізійної мережі ABC, коли в неї закінчився контракт на трансляцію "Греммі".

На відміну від "Греммі", де лауреатів обирають на підставі голосів членів Національної академії мистецтва і науки звукозапису, AMAs обирає їх шляхом опитування громадськості та фанатів, які голосують на офіційному сайті премії.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер Лопес Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Як змінились ворожі обстріли "Шахедами": Ігнат пояснив тактику росіян
Як змінились ворожі обстріли "Шахедами": Ігнат пояснив тактику росіян