Дженніфер Лопес у сукні з глибоким декольте позувала біля плити (фото)

55-річна акторка та співачка Дженніфер Лопес вкотре вразила шанувальників своєю бездоганною фігурою та чарівною сексуальністю. Цього разу зірку зафіксували біля плити в пікантному вбранні, яке підкреслювало її розкішний стиль.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, після розриву з Беном Аффлеком Дженніфер Лопес почала частіше тішити шанувальників провокаційними публікаціями.

Нещодавно вона поєднала повсякденні турботи з ефектною демонстрацією стилю. На своїй кухні співачка показалася у витонченому образі, який швидко привернув увагу фанатів.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

"Моя найулюбленіша частина прогулянок - це повернення додому на нічний перекус", - підписала акторка серію світлин.

Для приготування вечері Лопес обрала розкішну сукню, прикрашену блискучими стразами.

Вбрання з глибоким декольте і відкритою спиною вона доповнила елегантними діамантовими сережками і масивними каблучками. Завершили її ефектний образ туфлі на високих підборах.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Реакція фанів

Фанати Дженніфер Лопес висловили захоплення її зовнішнім виглядом. Проте не всі відреагували позитивно на фото, зроблене на кухні. Деякі коментатори зазначили, що такі знімки навряд чи допоможуть Дженніфер повернути Аффлека.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ти виглядаєш неперевершено

Як ви можете бути такою розкішною? Ви дивовижна жінка! Я пишаюся тим, що є вашим фанатом з 2006 року

Цей погляд - це все, ти виглядаєш так приголомшливо

Тільки Джен готує в сукні з Оскару

Це все гарно, але невже вона думає, що може цим повернути Бена?

До слова, у серпні цього року Дженніфер офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком. Водночас перші чутки про кризу в їхніх стосунках з’явилися ще у квітні 2024 року. Подружжя зіштовхнулося зі складнощами, зокрема постійними конфліктами через публічність співачки.

Відомо, що голлівудська пара була у шлюбі два роки й не мала спільних дітей.