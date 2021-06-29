Джаз во Львове во время пандемии или почему Leopolis – это не только о музыке

С тестами, но уже без масок

Во Львове закончился первый масштабный фестиваль музыки с начала пандемии – Leopolis Jazz Fest. Для гостей это событие стало настоящим праздником, для организаторов – вызовом со многими сложными задачами, в том числе и организовать весь фест менее чем за три месяца.

Формат проведения был уже привычным – три сцены в городе, площадки для музыкантов, мастер-классы, пикниковые зоны с фудкортами, вечерние джемы и невероятное количество музыки в течении целых пяти дней.

Однако для всех участников праздника было введено обязательно правило – тесты на коронавирус. Гости пикниковых зон и концертов в центре Львова сдавали бесплатно быстрые тесты. 10 минут и результат готов, а после – на руку надевали браслет, где отмечался день следующего тестирования.

Команда организаторов, музыканты, журналисты и гости партера – дважды делали ПЦР-тесты. И тоже получали специальные браслеты, без которых охрана не имела права пустить на территорию фестиваля. На территории фестиваля всем протестированным разрешено было находиться без защитных масок.

Стоит отметить, что в процессе тестирования было все организовано, быстро, с соблюдением всех правил, а поэтому – для любителей джаза этот нюанс не стал дополнительной нагрузкой. Возможно, львовский джазовый фестиваль стал первой невероятной площадкой, где одновременно собралось такое огромное количество протестированных на коронавирус людей.

Люди невероятно соскучились за живым общением

Пандемия разогнала людей по домам и лишила нас живого общения. Это было очень заметно на фестивале, где гости с невероятным удовольствием просто общались между собой. Радость от простого общения можно было увидеть на всех площадках фестиваля.

Поэтому Leopolis Jazz Fest в 2021 году – это не только о музыке. Это еще и о человеческом общении, об атмосфере, об улыбках, о дружбе, об Украине, о туристах, о зарубежных артистах, которые не побоялись приехать к нам в разгар пандемии.

Хедлайнеры и неожиданные открытия фестиваля

На сценах возле дворца Потоцких и на площади Рынок выступили многие известные музыканты не только из Украины, но и из многих стран мира. Публика истосковалась по хорошим концертам, и практически все участники получили от благодарных зрителей максимум внимания и восхищения.

Фото: Дмитрий Туйон, для РБК-Украина

Самые невероятные концерты состоялись на сцене имени Эдди Рознера в парке имени Богдана Хмельницкого. 24 июня зрителей заставил танцевать Гарольд Лопес-Нусса, кубинский джазовый пианист. Гарольд Лопес и его музыканты признались, что они не выступали на сцене уже полтора года.

Гарольд Лопес-Нуесса Фото: Дмитрий Туйон, для РБК-Украина

25 июня на этой сцене блистал обладатель четырех премий "Грэмми" – Seal. Он начал с более классических джазовых композиций, а закончил концерт рок-джазом, который заставил плясать всех гостей фестиваля.

Seal. Фото: Дмитрий Туйон, для РБК-Украина

26 июня Ян Лундгрен представил невероятную программу Jazz Meets Folk, в которой прозвучали даже украинские народные мелодии в собственной аранжировке композитора. Фанаты джаза помнят концерт, на который Лундгрен не смог попасть по состоянию здоровья – аккордеонист Ришар Гальяно и трубач Паоло Фрезу приняли решение выступать дуэтом и дали незабываемый концерт. В 2021 году Лундгрен наверстал упущенное – некоторые его композиции пробирали до слез.

Ян Лундгрен. Фото: Дмитрий Туйон, для РБК-Украина

Лундгрена не хотели отпускать со сцены, но ему пришлось уступить ее следующему исполнителю – обладателю Грэмми, американскому трубачу и композитору Крису Ботти. Он выступил в компании совершенно фантастических компаньонов – скрипачки Кэролайн Кэмпбелл, саксофониста Энди Снитцера и вокалистки Сай Смит.

Как сказал Крис Ботти зрителям, он очень благодарен за то, что может сыграть вживую на такой большой сцене.

Крис Ботти. Фото: Дмитрий Туйон для РБК-Украина

26 июня зрителей порадовал Авишай Коэн, который уже не впервые становится хедлайнером фестиваля. Но каждый раз он привозит украинской публике что-то новое и невероятное.

Стоит отметить, что музыкант вышел на сцену имени Эдди Рознера в свой день рождения и весь зал спел ему Happy Birthday. На бис Коэн исполнил две песни на испанском языке и признался, что давно не пел.

Авишай Коэн. Фото: Дмитрий Туйон, для РБК-Украина

После Коэна на сцену вышел легендарный американский мультиинструменталист и композитор Камаси Вашингтон. Он поблагодарил украинскую публику за теплый прием и исполнил совершенно новые композиции – одну из них посвятил своему малышу, который недавно родился.

А после концерта Вашингтон признался гостям фестиваля в любви и напомнил, что в период пандемии мы почувствовали то, насколько важна любовь, забота и поддержка. Стоит отметить, что двое музыкантов из команды Камаси Вашингтона вышли на сцену в вышиванках.

Камаси Вашингтон. Фото: Дмитрий Туйон, для РБК-Украина

А вот финальный вечер на сцене Эдди Рознера стал настоящим подарком для любителей джазовой музыки. Первым на сцену вышел Pianoboy с программой Jazz Live. Как рассказал сам артист, это программа из микса раннего би-бопа, кул-джаза, свинга, кубинского и бразильского джаза, авангард-джаза, фанка, танго, джаз-баллад и классической музыки.

Не обошлось и без сюрпризов – одну из песен Шуров исполнил вместе с Джамалой. Музыкант шутил и общался с публикой и признался, что хочет прожить на сцене феста все, что джаз дал цивилизации.

Pianoбой. Фото: Дмитрий Туйон, для РБК-Украина

Последним участником фестиваля стал легендарный джаз-оркестр Линкольн-центра из Нью-Йорка под руководством Уинтона Марсалиса. Это биг-бенд из 15 виртуозных музыкантов, который успел выступить более чем в 300 городах на шести континентах.

Стоит отметить, что Уинтон Марсалис был хедлайнером самого первого джазового фестиваля во Львове.

Jazz at Lincoln Center Orchestra з Wynton Marsalis. Фото: Дмитрий Туйон для РБК-Украина

Уинтон Марсалис – представитель музыкальной династии, в 1983 году стал первым музыкантом, который получил Грэмми сразу в двух номинациях – за джазовую музыку и классическую. Всего на его счету 6 премий Грэмми и Пулитцеровская премия в области музыки.

А на Leopolis Jazz Fest Уинтон Марсалис получил еще одну премию – имени Эдди Рознера, которую вручают ежегодно на фестивале с 2012 года.

Премию им. Эдди Рознера вручили Уинтону Марсалису. Фото: Александр Зубко, для РБК-Украина.

Далее будет!

Во всяком случае, так утверждают организаторы фестиваля и уже объявили даты – с 24 по 28 июня 2022 года. Надо отдать команде фестиваля должное – они справились. Несмотря на пандемию и очень сжатые сроки, несмотря на ураган во Львове и необходимость протестировать невероятное количество людей и карантинные правила, они справились.

После сильного дождя, когда сцена на Площади Рынок превратилась в озеро – они самостоятельно собирали воду, чтобы концерт состоялся. И он состоялся, как и все остальные концерты.

И этот фестиваль стал доказательством того, что мы сможем вернуться к нормальной жизни и справиться со всеми вызовами.