Джастін Тімберлейк змусив Брітні Спірс зробити аборт. Співачка шокувала зізнанням

Брітні Спірс вразила зізнанням про аборт від Тімберлейка

Виявляється, вони з Джастіном Тімберлейком могли стати батьками на початку 2000-х. Тоді у свої 19 років Брітні завагітніла, але коханий Джастін ясно дав зрозуміти, що хоче продовжувати кар’єру в ’N Sync і поки що не готовий стати батьком у такому юному віці. Спірс дуже любила Джастіна, зрозуміла його і зробила аборт.

"Це був сюрприз, але для мене це не було трагедією. Я так любила Джастіна. І завжди сподівалась, що колись у нас буде сім’я. Просто це буде набагато пізніше, ніж я очікувала. Але Джастін точно не був радий вагітності. Він сказав, що ми не готові мати дитину в нашому віці, що ми занадто молоді", - пише Спірс про вагітність у книзі.

Брітні Спірс зробила аборт від Джастіна Тімберлейка (фото:Getty images)

"Якби це залежало лише від мене, я б ніколи цього не зробила. А Джастін був настільки впевнений, що не хоче бути батьком", - додала ще більшим драматизмом свою розповідь Спірс

Як зазначила Брітні, на сьогодні це одна з найболючіших подій, які вона коли-небудь переживала у своєму житті

Та на щастя, після аборту та розставання з Джастіном Тімберлейком, жінка змогла народити двох дітей і вийти заміж. Співачка має двох синів - 18-річного Шона Престона та 17-річного Джейдена Джеймса - від свого другого чоловіка Кевіна Федерлайна.

Варто зазначити, що повну історію Брітні Спірс з Джастіном Тімберлейком можна буде прочитати в її мемуарах, які мають вийти у продаж 24 жовтня.