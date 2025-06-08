Джареда Лето звинуватили у домаганнях одразу 9 жінок: що каже актор

Американський актор і музикант Джаред Лето опинився у центрі скандалу. 9 жінок звинуватили його у неналежній сексуальній поведінці. Серед звинувачень - історії про флірт з 16-річними та схиляння до інтиму.

Що кажуть жінки та як відреагував актор, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Air Mail .

У чому звинувачують Джареда Лето

Одна з жінок зустріла актора у 2006 році біля кафе в Лос-Анджелесі. Їй тоді було 16 років. Він сидів за столиком з акторкою Ешлі Олсен, схопив її за руку і після короткотривалої розмови взяв номер телефону.

За кілька днів Джаред зателефонував. Зазвичай він дзвонив о першій-третій ночі та говорив дуже дивним голосом. Здавалося, що він був під наркотиками.

Першого разу він запросив її на вечірку, а вона відмовила. Потім телефонував і робив непристойні натяки.

"Розмови переходили в сексуальну площину. Він запитував щось на кшталт: "У тебе коли-небудь був хлопець? Ти коли-небудь смоктала член?" - розповіла вона.

У чому звинувачують Джареда Лето (фото: instagram.com/jaredleto)

Модель Лаура Ла Ру розповіла, як Джаред ходив перед нею голим. Коли вони зустрілися на благодійному заході в Беверлі-Хіллз, дівчині було 16, а акторові 36.

Він попросив у неї номер телефону, а згодом вони почали листуватися електронною поштою. Так, вже у 2009-му дівчина відвідала будинок Лето, де він з нею фліртував.

"Він просто вийшов, оголивши член, ніби це було нормально... Я подумала, що, можливо, так роблять дорослі чоловіки", - пригадала вона одну із зустрічей.

Лаура Ла Ру (фото: instagram.com/rideordyeojai)

Ще одна жінка теж почала спілкуватися з Лето, коли була неповнолітньою. Вона стверджує, що актор ставив їй інтимні питання під час її візитів, а якось навіть почав перед нею мастурбувати, потім схопив її руку та поклав на себе.

"Він нахилився і сказав: "Я хочу, щоб ти плюнула на нього", - зазначила жінка.

Іншу дівчину, якій на той момент було 20, Лето знайшов в нічному клубі через асистентку. І цей досвід вона вважає дивним.

"Ми трохи поспілкувалися в клубі. Кілька разів були у нього вдома, але він був дивним. Слухай, я знаю, що деякі люди збочені, і це нормально. Але його збочення - це просто неправильно", - поділилася вона.

Інше джерело розповіло виданню, що на вечірках Лето дівчат схиляли до купання голяка. Проте організатор тих заходів заявив, що ніколи не бачив подібного.

"Багато хто з тих, із ким я розмовляла, схоже, все ще перетравлює свої зустрічі з Лето з огляду на те, наскільки молодими вони були, коли це сталося", - додала авторка матеріалу.

Про дії Лето стало відомо частково через пост 2012 року у Facebook, який діджейка з Лос-Анджелеса Еллі Тейлз перепостила у своїй Instagram Stories. У ньому вона розповіла про "примушування за лаштунками" з боку актора.

Еллі Тейлз (фото: facebook.com/allieteilz)

Що каже Джаред Лето

Представник актора спростовує усі звинувачення. За його словами, "ніколи не було вербування, скарг або неналежного поводження". Слова Тейлз назвав неправдивими.

А щодо спілкування з Ла Ру, то нібито не було нічого сексуального чи неприйнятного. І вона начебто подавала заявку на роботу його особистою асистенткою. Щоправда, сама вона заперечує цю інформацію.

Сам актор особисто коментарів ще не давав.