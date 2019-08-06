Дыни и арбузы в Киеве: как купить хорошие и не отравиться

Не стоит забывать, что некачественные фрукты могут вызвать сильное отравление
Август и начало осени - традиционное время для того, чтобы лакомиться сочными дынями и арбузами, которых обычно в это время на рынках и в магазинах очень много. Не стоит забывать, что можно попасть на некачественный продукт, который вызовет сильное отравление.
О том, что в бахчевых много нитратов, ни для кого не секрет. Но не все знают, что если вы просите продавца надрезать плод, чтобы поробовать его, вы сильно рискуете. Дыни и арбузы доставляются в Киев не в стерильных условиях и проходят не через одни руки. Попробовав такой фрукт можно "подцепить" целый букет заболеваний, от кишечной палочки до дизентерии, сообщает "Информатор".
Признаки отравления:
Если вы почувствовали симптомы, немедленно обращайтесь к врачу. До приезда медика примите активированный уголь. Если недомогание не очень тяжелое - не стоит откладывать визит к семейному педиатру, рискуете заработать осложнения. Для детей отравление нитратами особо опасно.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Где нельзя покупать дыни и арбузы:
Как мы ранее сообщали, Уляна Супрун порекомендовала украинцам не переводить свежие фрукты на варенье и предложила другие, альтернативные способы сохранения на зиму.
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