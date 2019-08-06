Дыни и арбузы в Киеве: как купить хорошие и не отравиться

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Не стоит забывать, что некачественные фрукты могут вызвать сильное отравление

Август и начало осени - традиционное время для того, чтобы лакомиться сочными дынями и арбузами, которых обычно в это время на рынках и в магазинах очень много. Не стоит забывать, что можно попасть на некачественный продукт, который вызовет сильное отравление.

О том, что в бахчевых много нитратов, ни для кого не секрет. Но не все знают, что если вы просите продавца надрезать плод, чтобы поробовать его, вы сильно рискуете. Дыни и арбузы доставляются в Киев не в стерильных условиях и проходят не через одни руки. Попробовав такой фрукт можно "подцепить" целый букет заболеваний, от кишечной палочки до дизентерии, сообщает "Информатор".

Признаки отравления:

Диарея

Тошнота

Усталость

Рвота

Мигрень

Лихорадка

Ломота в суставах

Если вы почувствовали симптомы, немедленно обращайтесь к врачу. До приезда медика примите активированный уголь. Если недомогание не очень тяжелое - не стоит откладывать визит к семейному педиатру, рискуете заработать осложнения. Для детей отравление нитратами особо опасно.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Где нельзя покупать дыни и арбузы:

никогда не покупайте бахчевые в палатках, которые стоят вдоль трасс, рядом с бензоколонками, на стихийных рынках. Арбуз очень быстро впитывает в себя свинец.

не покупайте у продавцов, у которых ягоды валяются кучами прямо на земле. Во-первых, это элементарное несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Во-вторых, вы не знаете, что лежало на земле до них.

никогда не покупайте уже нарезанные арбузы и дыни, ведь патогенные микроорганизмы проникают в арбуз, развиваются там и приводят к возникновению пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний.

покупайте бахчевые только на объектах организованной торговли, при наличии документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции.

прежде чем подать арбуз на стол, хорошо его помойте.

Как мы ранее сообщали, Уляна Супрун порекомендовала украинцам не переводить свежие фрукты на варенье и предложила другие, альтернативные способы сохранения на зиму.

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