Яды в каждом доме: Комаровский сделал важное предупреждение

Доктор Комаровский предупредил родителей об опасных веществах которые есть в каждом доме и таят серьезную опасность для маленьких детей. Педиатр перечислил ряд привычных вещей, которые могут стать ядом для маленького ребенка.

Стоит отметить, что очень часто взрослые не уделяют достаточно внимания тому, чтобы понадежней спрятать эти "яды". Комаровский советует обезопасить ребенка, убрав эти пять вещей из поля доступности малыша.

Яды, которые всегда есть в доме

Батарейки-таблетки

Они мелкие, привлекают внимание своим блеском и очень опасны. Стоит позаботится, чтобы устройства с такими батарейками были надежно закрыты, а старые "таблетки" следует немедленно утилизировать, а не хранить в доме. При проглатывании кислота в батарейке-таблетке может разъесть ЖКТ ребенка.

Алкоголь

Спиртосодержащие препараты бывают не только в виде привычного алкоголя. Антисептик для рук, ополаскиватель для рта со спиртом, сироп от кашля - могут вызвать алкогольное отравление у малыша.

Косметика

Казалось бы ребенок может причинить маминой помаде больше вреда, чем она ему. Но тут речь идет о токсичных лаках для ногтей, волос, краске для волос, парфюмерии.

Капсулы для посудомоечных и стиральных машин

Они могут напомнить ребенку конфету. Но при проглатывании приводят к опасным последствиям и даже летальному исходу.

Лекарственные препараты

Даже крышки с защитой от детей не всегда так надежны, как можно подумать. Передозировка лекарственными препаратами может быть смертельно опасной для малыша.

Комаровский рассказал об опасных веществах в доме (фото: nstagram.com/doctor_komarovskiy)