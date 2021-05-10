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Двухлетний ребенок выпал из окна во Львове: появились новые детали трагедии

Новина українською → Львов, Понедельник 10 мая 2021 16:28
Двухлетний ребенок выпал из окна во Львове: появились новые детали трагедии Во Львове из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове из окна 8-го этажа выпала двухлетняя девочка. Трагедия произошла рано утром в понедельник, 10 мая. Ребенок погиб и по предварительной информации от полиции, к смерти девочки может быть причастна ее мать.

Новые подробности жуткого происшествия сообщили на Varta1.

Девочка выпала из окна около 8:30 утра по улице Шевченка в микрорайоне Рясне. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального отделения полиции. Спасти ребенка не удалось, и полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Как рассказал руководитель "Варта 1" Игорь Зинкевич, следователи, которые работали на месте происшествия, не подтвердили информацию о том, что это именно мать выбросила ребенка из окна.

"У женщины есть проблемы с алкоголем и после того, как ребенок выпал из окна, она действительно вышла и ушла в неизвестном направлении. На данный момент при разговоре с ней и по ситуации в квартире подтверждения того, что это сделала именно она, у следствия нет", - сообщил Игорь Зинкевич.

Ранее сообщалось, что у матери двухлетней девочки есть психическое заболевание. Полиция ее задержала и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище.

А также рассказывали о том, что в Полтаве медики достали из шеи мальчика кусок арматуры.

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