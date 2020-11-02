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Дворец спорта станет мобильным госпиталем для больных коронавирусом

Автор: Роман Мирончук

Врач объяснил, как Дворец спорта превратят в мобильный госпиталь

Украинские специалисты планируют превратить киевский Дворец спорта и выставочные центры в мобильные госпитали, в которых будут помогать людям с коронавирусной инфекцией.

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В данное время уже есть предварительный бюджет, который еще дорабатывают. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

При этом уже дали задание на расчет средств, которые необходимы для разворачивания госпиталя во Дворце спорта.

Ляшко подчеркнул, что мобильные госпитали можно установить в приспособленных для этого помещениях, в которых есть отопление, вентиляция и санитарно-технические условия.

"То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются койки таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", - сказал Ляшко.

Напомним, исследователи считают, что влияние коронавируса на мозг является самым загадочным. Некоторые пациенты с COVID-19 чувствуют спутанность сознания, бред, головокружение и испытывают трудности с концентрацией внимания.

Ранее украинский врач-инфекционист назвала самое распространенное осложнение после COVID-19.

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