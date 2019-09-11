Дворец памяти: Комаровский поделился особой техникой запоминания

Доктор Комаровский рассказал об особенной технике запоминания, которую первым начал применять известный древнеримский оратор и философ Цицерон. Об этом Комаровский написал на своей странице в Instagram.

Эксперт напомнил, что об этой технике запоминания также упоминалось в британском сериале "Шерлок". В кино погружение героя в эту технику называлось "чертоги разума". Такие практики запоминания называются мнемотехниками.

Комаровский советует, что начинать нужно с простого. Для начала школьнику можно запомнить список продуктов. Дети в школьном возрасте могут освоить данный метод запоминания.

Как он работает?

Для начала нужно представить себе некое пространство, которое вы будете использовать для запоминания. Это может быть, что угодно и даже ваш дом или дворец. Самое главное - это детально воссоздать интерьер и продумать все движения в нем.

Представим, что вам необходимо запомнить список продуктов. Разместите каждый продукт в холодильнике или в шкафу вашего представленного пространства. Подумайте, как и на какую полку вы кладете товар.

Комаровский рассказал о технике запоминания (фото: pixabay.com)

Если же нужно запомнить цифры, то придется использовать свое воображение!

Необходимо создать якорь того, что вы хотите запоминать. Например, телефон бабушки. С какой комнатой у вас ассоциируется бабушка? Пусть, это будет кухня (она печет вкусные пирожки). А именно кастрюля с пирожками на плите. Представили?

Теперь ассоциации. Чем больше эмоций они у вас вызовут, тем сильнее запомнятся.

Номер: 5-22-18. Можно запомнить так: у бабушки 5 внуков. Как-то в парке вы кормили с ней двух лебедей (цифра 2 – похожа на лебедя. А 22 – на двух), 18 – число пирожков в кастрюле. Можно связать все в рассказ: у бабушки было пять внуков и тогда она пошла с младшим в парк, где было 2 лебедя, а когда они вернулись она испекла 18 пирожков.

Комаровский подчеркнул, что наука пришла к выводу, что наша память хранит практически все (даже если достать это трудно!). Поэтому так важно с самого детства следить за тем, что попадает в наше сознание.

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