Як вгамувати голод за 2 хвилини: трюк, що працює як ін’єкції для схуднення

Як схуднути без Оземпіку

Схуднення - особливо влітку або перед новорічною ніччю - все ще залишається популярною темою. Хоча ін’єкції для схуднення надзвичайно популярні, не всі хочуть (або можуть) ними користуватися. Чи можна досягти подібних результатів без ліків, голок і побічних ефектів?

З тих пір, як препарати для схуднення з'явилися на ринку, для багатьох людей вони стали шансом на постійне і контрольоване схуднення. Ці агенти працюють, імітуючи дію гормону GLP-1, який регулює відчуття голоду та ситості. Завдяки цьому їжа перестає домінувати над вашими думками, а кілограми починають зникати.

Ліки від діабету, такі як Ozempic, Mounjaro та Wegovy, також використовуються для лікування ожиріння. Незважаючи на свою ефективність, вони також можуть викликати побічні ефекти: від нудоти, змін в організмі, через проблеми з серцем і до небезпечного запалення. Не дивно, що все більше людей шукають природні способи зниження апетиту та покращення обміну речовин.

Замість того, щоб робити укол, зменшіть стрес

Експерти зазначають, що одним із головних факторів, що призводять до переїдання, є… стрес. Високий рівень кортизолу, гормону стресу, може збільшити тягу до жирної та солодкої їжі та призвести до накопичення вісцерального жиру, що особливо небезпечно для здоров’я.

Хоча стресу важко уникнути, є швидкий спосіб полегшити його вплив на ваше тіло та розум. Беккі Мер, директор відділу амбулаторного харчування в Центрі Ренфрю, клініці з розладів харчової поведінки, радить приділити кілька хвилин уважності.

Це може допомогти регулювати рівень стресу.

"Зробіть кілька глибоких вдихів. Зробіть перерву на кілька хвилин. Зробіть уважну прогулянку та прислухайтесь до звуків навколо вас - птахів, листя, руху", - пропонує експерт.