Двое девушек-подростков сожгли футболку с гербом Украины: "мне было больно"

В ролике показано, как одна из девушек достает спички и поджигает футболку с гербом. Другая же, смеется и держит вещь.

Позже опубликовали общение подростка с пользователями, которые сделали ей замечание, что герб – это святое. В ответ девушка заявила, что ей "по**й" на герб.

"Это футболка бывшего, мне больно было смотреть на нее", – рассказала она.

Извинения девушки

Позже девушка извинилась за свой поступок и сказала, что искренне просит прощения.

В комментариях пользователи отреагировали на действия подростков.