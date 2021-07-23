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Двое девушек-подростков сожгли футболку с гербом Украины: "мне было больно"

Автор: Людмила Жукова

В соцсетях появилось видео, как две девушки сжигают футболку с гербом Украины. Посмотреть это видео в Instagram невозможно, так как он закрыт.

Ролик опубликовали в Telegram-канале "Катарсис".

В ролике показано, как одна из девушек достает спички и поджигает футболку с гербом. Другая же, смеется и держит вещь.

Позже опубликовали общение подростка с пользователями, которые сделали ей замечание, что герб – это святое. В ответ девушка заявила, что ей "по**й" на герб.

"Это футболка бывшего, мне больно было смотреть на нее", – рассказала она.

Извинения девушки

Позже девушка извинилась за свой поступок и сказала, что искренне просит прощения.

В комментариях пользователи отреагировали на действия подростков.

  • Треба почати чемпіонат на швидкість перевзування.
  • Я розумію пацана, який носив футболки з гербами, чому він її кинув...
  • Чесно: не щирі ці вибачення. Це тільки для того, щоб від неї люди відстали. Не вірю.
  • Пока молодое поколение учит стариков себя вести — до тех пор они будут малолетками и потерянными.
  • Какой бывший? Ей 12 лет.

Как мы ранее писали, в киевском метро подростки отличились дерзкой выходкой.

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