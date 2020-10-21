Двигайтесь и не спите в одной позе: врач дала советы болеющим COVID-19 дома

Если у вас коронавирус не в тяжелой форме и вы лечитесь дома, медик дал ценные советы, как побыстрее исцелиться от инфекции. Врач и кандидат медицинских наук Надежда Рудницкая сообщила, что тем, кто лечится дома совсем необходимо постоянно лежать в кровати. Можно передвигаться по дому, так как легкие любят движение. Оно способствует лучшей циркуляции крови. Врач отметила, что это касается легкой нагрузки, об интенсивной речи не идет.

"Для больных с легкой формой болезни лежание днем ​​вообще не является необходимым", - рассказала медик в интервью изданию "Экспресс".

Семейный врач Елена Решетник отмечает, что у постоянно лежащих больных может возникнуть так называемая застойная пневмония.

"У больных, которые мало двигаются, слизь в верхних дыхательных путях может накапливаться чрезмерно, и микроорганизмы, которые находятся на поверхности слизистой оболочки носоглотки, горла или рта, попадают глубоко в дыхательные пути, поражая легкие", - рассказала семейный врач.

Доктор посоветовала украинцам постоянно менять позу во время сна и не задерживаться в одном положении. Врач также уточнила, что горчичники и банки ставить нельзя, если температура у больного, больше 37 градусов.

"Если же пневмония протекает в легкой форме, лихорадки нет, можно их поставить. Но только не на грудь, а между или под лопатками. Лечебный эффект горчичников обусловлен рефлекторными реакциями на действие горчичного масла, которые возникают при раздражении нервных окончаний кожи. В организме запускается сложная цепь реакций, которые способствуют ослаблению простудных, воспалительных процессов в легких", - отметила медик.

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