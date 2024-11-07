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Двічі на тиждень достатньо? Сексолог розповів, яка кількість сексу для пари ідеальна

Четвер 07 листопада 2024 20:40
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Двічі на тиждень достатньо? Сексолог розповів, яка кількість сексу для пари ідеальна Чи достатньо парам займатися сексом двічі на тиждень (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

У пошуках ідеальної кількості сексу в тиждень часто згадується правило "двічі". Але чи справді ця цифра підходить для всіх пар?

Про те, скільки насправді сексу на тиждень потрібно парі, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, двічі на тиждень не можна вважати ідеальною кількістю сексу для пари. І це пов'язано з багатьма факторами.

"Відповідь – ні, оскільки інтимні потреби різняться залежно від багатьох факторів. По-перше, фізіологічні особливості відіграють значну роль. Вікова категорія, здоров'я та рівень гормонів впливають на сексуальне бажання", - відповів Віталій Курсік.

Він зазначив, що молоді пари можуть мати більш високу частоту інтимних стосунків, тоді як пари старшого віку можуть задовольнятися меншою кількістю разів на тиждень.

"По-друге, емоційний стан та якість стосунків також впливають на сексуальне життя. Стрес, втома або конфлікти в парі можуть знижувати бажання до сексу. Навпаки, гармонійні відносини, підтримка та взаєморозуміння сприяють більш частим і задовільним інтимним моментам", - пояснив сексолог.

Також він додав, шо важливо враховувати індивідуальні потреби кожного партнера. Одним може вистачити двох разів на тиждень, іншим - більше чи менше.

"Відкритий діалог про бажання та очікування допомагає знайти баланс, який задовольнить обох. Не існує універсальної норми, яка б підходила для всіх. Головне - це взаємна задоволеність і комфорт у стосунках", - сказав експерт.

Сексуальне життя повинно приносити радість і зміцнювати зв'язок між партнерами, а не бути обтяжливим обов'язком.

Отже, "двічі на тиждень" може бути гарною відправною точкою, але найважливіше - це слухати себе та свого партнера, адаптуватися до змін і підтримувати відкриту комунікацію.

"Ідеальна кількість разів для сексу - це та, яка відповідає індивідуальним потребам та зміцнює стосунки", - резюмував Віталій Курсік.

Раніше ми писали про те, як пари можуть покращити романтичні стосунки після 10 років у шлюбі.

А ще розповідали про те, які сексуальні проблеми виникають у молодих пар та як їх вирішити.

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