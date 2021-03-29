Двери Офиса президента хочет выкупить галерея: уникальное произведение стрит-арта

Галерея общественной организации обратилась с запросом в Офис президента и предложила выкупить за цену на 10% больше, чем эти двери оценят на открытом тендере. В открытом письме указано, что эта дверь стала артефактом после того, она появилась на телевидении и в СМИ. Также говорится о том, что ее могут продать на аукционе.

"Поскольку общественный интерес к этому объекту не утихает: двери экспонируются в телеэфирах, изображения растиражированы в СМИ, они получили статус исторического и художественного артефакта: мы уверены, что открытый аукцион позволит реализовать произведение значительно выше его номинальной стоимости", - сказано в сообщении.

Указывается, что идея реализации через аукцион подобных предметов интерьера – не новая.

"В 1997 году британский художник Дэмиен Херст с друзьями открыл в Лондоне ресторан под названием "Аптека", украсив его скульптурами в виде медицинских шкафчиков, наполненных таблетками. Ресторан сразу стал модным местом и проработал шесть лет. После его закрытия всю обстановку было продано с аукциона Sotheby's - 150 предметов, предварительно оценены в £ 3 млн, принесли £ 11 млн. Покупатели смели все: как пепельницы в виде разноцветных таблеток, так и стаканы, и мебель. Мы надеемся повторить успех Sotheby's, ведь в нашем случае на торги будет выставлено несравненно более статусный и значительный в историческом отношении объект!" – заявили в галерее.

Позиция Офиса президента

А вот в Офисе президента категорически против того, чтобы превращать двери в арт-объект. Об это сообщила на своей странице в Instagram пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Поврежденные двери Офиса Президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждений как к доказательствам вандализма", - написала Юлия Мендель и добавила, что виновные в этом акте вандализма должны отвечать по закону.